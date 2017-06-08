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Güney Kore'de eski bakan görevi kötüye kullanmaktan hüküm giydi

- Eski Sağlık Bakanı Moon, Samsung'a bağlı iki şirketin birleşmesine onay verilmesi için siyasi nüfuz kullandığı gerekçesiyle hapis cezası aldı

Güney Kore'de eski bakan görevi kötüye kullanmaktan hüküm giydi

SEUL (AA) - Güney Kore'de eski Sağlık Bakanı Moon Hyung-pyo, elektronik devi Samsung'un iki şirketinin birleşmesine onay vermesi için bakanlığına bağlı Ulusal Emeklilik Kurumuna baskı yaptığı gerekçesiyle hapse mahkum edildi.

Seul Merkez Mahkemesi, eski Sağlık Bakanı Moon Hyung-pyo'nun 2015 yılında Samsung C&T ve Cheil Industires adlı şirketler arasındaki birleşmeye onay vermesi için fon yönetimini yönlendirerek görevini kötüye kullandığına hükmetti. Mahkeme, Moon'a 2,5 yıl hapis cezası verdi.

Söz konusu birleşme Samsung yönetiminin babadan oğula geçtiği kritik bir döneme denk gelmişti. Şirketlerin ortağı olan Amerikalı yatırım fonu Elliot Associates ve diğer azınlık hissedarları birleşmeye karşı çıkıyordu. Ulusal Emeklilik Kurumunun verdiği onay, şirketin paydaşlarının da rıza göstermesini sağlamıştı.

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Güney KoreSamsungYolsuzluk
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