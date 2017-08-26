Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Lumbardhi Sineması futbol Ordu
İşte Yumuktepe gerçeği
İşte Yumuktepe gerçeği
Baklavaya fıstık zammı
Baklavaya fıstık zammı
İhracatçılar Katar yolcusu
İhracatçılar Katar yolcusu
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park yanlısı gösteri

- Ülkede binlerce kişi, Park'ın yetkilerinin elinden alınmasına yol açan ve yolsuzluk ile siyasi nüfuz skandalıyla ilgili yargılandığı davayı protesto için yürüdü

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park yanlısı gösteri

SEUL (AA) - Güney Kore'de binlerce gösterici, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle yargılandığı davaya tepki için yürüyüş düzenledi.

Başkent Seul'de Devlet Başkanlığı Sarayı önünde toplanan 8 bine yakın gösterici, ellerinde Güney Kore ve ABD bayraklarıyla Mavi Ev'e kadar yürüdü.

Protestocular, Samsung'un veliahdı Lee Jae-yong'un eski devlet başkanına rüşvet teklif etmek ve diğer suçlardan dolayı 5 yıl hapse çarptırılmasına da tepki gösterdi.

"Masum Devlet Başkanı Park Geun-hye'yi serbest bırakın!" sloganı atan göstericiler, mayıs ayında göreve başlayan Devlet Başkanı Moon Jae-in'in de istifasını istedi.

Eski Devlet Başkanı Park, 10 Mart'ta görevinden azledilmişti. Ülke tarihinde azledilen ilk devlet başkanı olan Park hakkında 30 Mart'ta rüşvet, görevi kötüye kullanma, baskı ve hükümet sırlarının sızdırılması suçlarıyla tutuklama emri çıkarılmıştı.

Tutuklu yargılanan Park'ın davasında ekim ayının ortalarında karar çıkması bekleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5