Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park yanlısı gösteri

SEUL (AA) - Güney Kore'de binlerce gösterici, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle yargılandığı davaya tepki için yürüyüş düzenledi.

Başkent Seul'de Devlet Başkanlığı Sarayı önünde toplanan 8 bine yakın gösterici, ellerinde Güney Kore ve ABD bayraklarıyla Mavi Ev'e kadar yürüdü.

Protestocular, Samsung'un veliahdı Lee Jae-yong'un eski devlet başkanına rüşvet teklif etmek ve diğer suçlardan dolayı 5 yıl hapse çarptırılmasına da tepki gösterdi.

"Masum Devlet Başkanı Park Geun-hye'yi serbest bırakın!" sloganı atan göstericiler, mayıs ayında göreve başlayan Devlet Başkanı Moon Jae-in'in de istifasını istedi.

Eski Devlet Başkanı Park, 10 Mart'ta görevinden azledilmişti. Ülke tarihinde azledilen ilk devlet başkanı olan Park hakkında 30 Mart'ta rüşvet, görevi kötüye kullanma, baskı ve hükümet sırlarının sızdırılması suçlarıyla tutuklama emri çıkarılmıştı.

Tutuklu yargılanan Park'ın davasında ekim ayının ortalarında karar çıkması bekleniyor.