Güney Kore'de istismara uğrayan kadınlar

ANKARA (AA) - Güney Kore'de 2015'te Japonya ile varılan anlaşmanın bir kısmının kamuoyundan gizlendiği ileri sürüldü.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Moon Jae-in yönetiminin görevlendirdiği heyet, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin 2015'te Japonya ile vardığı istismar mağduru kadınlarla ilgili anlaşmaya yönelik incelemelerini tamamladı.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan heyet, 31 sayfalık raporunda, Park yönetiminin, Tokyo'ya verilen tavizlere yönelik eleştirileri engellemek amacıyla anlaşmanın bir kısmını kamuoyundan sakladığına işaret etti.

Park yönetiminin uzlaşmaya varmadan önce istismar edilen kadınları dinlemek için yeterince çaba göstermediği kaydedilen raporda, "Savaşta kadınların haklarını koruma konusunda kaide olan kurban merkezli yaklaşım yeterince yansıtılmamış, anlaşmaya normal bir diplomatik gündem gibi karşılıklı müzakereler sonunda varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Raporda, anlaşmanın son halinin çoğunlukla hükümetin görüşleri üzerine şekillendiği, müzakereler sırasında kurbanların görüşlerinin yeterince alınmadığı vurgulandı.

Moon hükümetine bu kadar önemli tarihi bir konuda daha uzun süreli bir yaklaşım benimseme tavsiyesinde bulunan heyet, elde ettiği bulguları değerlendirmesi için hükümete sunacak.

Büyük çoğunluğu Kore'den, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore yarımadasını işgal eden Japon askerleriyle cinsel ilişkiye zorlanmıştı.

Güney Kore ve Japonya istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin bundan böyle konu hakkında kendilerini suçlayan ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.

Mayıs ayında göreve gelen Moon Jae-in, Güney Kore halkının anlaşmayı duygusal olarak kabul edilemez bulduğunu savunarak konuyu yeniden gündeme getirmişti.



