Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Mehmet Akif Ersoy Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Güney Kore'de istismara uğrayan kadınlar

- Seul yönetiminin görevlendirdiği heyet, eski Devlet Başkanı Park döneminde Japonya ile yapılan anlaşmanın bir kısmının, verilen tavizlere yönelik eleştirileri önlemek için gizli tutulduğunu tespit etti

Güney Kore'de istismara uğrayan kadınlar

ANKARA (AA) - Güney Kore'de 2015'te Japonya ile varılan anlaşmanın bir kısmının kamuoyundan gizlendiği ileri sürüldü.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Moon Jae-in yönetiminin görevlendirdiği heyet, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin 2015'te Japonya ile vardığı istismar mağduru kadınlarla ilgili anlaşmaya yönelik incelemelerini tamamladı.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan heyet, 31 sayfalık raporunda, Park yönetiminin, Tokyo'ya verilen tavizlere yönelik eleştirileri engellemek amacıyla anlaşmanın bir kısmını kamuoyundan sakladığına işaret etti.

Park yönetiminin uzlaşmaya varmadan önce istismar edilen kadınları dinlemek için yeterince çaba göstermediği kaydedilen raporda, "Savaşta kadınların haklarını koruma konusunda kaide olan kurban merkezli yaklaşım yeterince yansıtılmamış, anlaşmaya normal bir diplomatik gündem gibi karşılıklı müzakereler sonunda varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Raporda, anlaşmanın son halinin çoğunlukla hükümetin görüşleri üzerine şekillendiği, müzakereler sırasında kurbanların görüşlerinin yeterince alınmadığı vurgulandı.

Moon hükümetine bu kadar önemli tarihi bir konuda daha uzun süreli bir yaklaşım benimseme tavsiyesinde bulunan heyet, elde ettiği bulguları değerlendirmesi için hükümete sunacak.

Büyük çoğunluğu Kore'den, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore yarımadasını işgal eden Japon askerleriyle cinsel ilişkiye zorlanmıştı.

Güney Kore ve Japonya istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin bundan böyle konu hakkında kendilerini suçlayan ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.

Mayıs ayında göreve gelen Moon Jae-in, Güney Kore halkının anlaşmayı duygusal olarak kabul edilemez bulduğunu savunarak konuyu yeniden gündeme getirmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AnlaşmaDevlet Başkanı Moon Jae-inEski Devlet Başkanı Park Geun-hyeGüney KoreIstismarJaponya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5