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Güney Kore'de mobil cihaz üretiminde büyük düşüş

- Ülkede 2008 yılında 136 milyon birim cep telefonu ve tablet üretilirken, 2018'de bu rakam 25 milyona düştü - Markaların fabrika üretimi son 10 yılda büyük ölçüde Çin, Hindistan ve Vietnam gibi gelişmekte olan bölge ülkelerine kaydı

Güney Kore'de mobil cihaz üretiminde büyük düşüş
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ANKARA (AA) - Dünyanın en büyük mobil cihaz üreticisi şirketlerine ev sahipliği yapan Güney Kore'de fabrika üretiminin gelişmekte olan ülkelere kaymasıyla son 10 yılda yerli üretimde büyük düşüş olduğu bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Strategy Analytics firması verilerine dayandırdığı habere göre, 2008 yılında ülkede 136 milyon birim cep telefonu ve tablet üretilirken, 2018 yılında bu rakam 25 milyona kadar geriledi.

Güney Kore, 2008 yılında dünyadaki toplam üretiminin yüzde 11,4'ünü gerçekleştirirken, 2018'de oran yüzde 1,3'e düşmüş durumda.

Veriler, fabrika üretimin Çin, Hindistan ve Vietnam gibi gelişmekte olan ülkelere kaymasının bu tablonun ortaya çıkmasında etkili olduğu gösteriyor.

2018 yılı verilerine göre yılda 1,3 milyar birim üreten Çin, toplam üretimin yüzde 70'ini tek başına karşılıyor. Çin'i 264 milyon birimle Hindistan (yüzde 13,6) ve 188 milyon birimle Vietnam (yüzde 9,7) takip ediyor.

Güney Koreli üreticiler son yıllarda üretim maliyetlerinin düşürmek üzere fabrikalarını komşu bölge ülkelerine kaydırma yoluna gidiyor.

Teknoloji devi Samsung, mobil cihaz üretiminin yaklaşık yarısını Vietnam'daki fabrikalarında yapıyor. Şirket bir süre önce Hindistan'da da fabrika açmıştı. LG de cep telefonu ve tablet üretiminin yalnızca yüzde 15'ini kendi ülkesinde yaparken, geri kalanı Vietnam ve Brezilya'daki fabrikalarında üretiyor.

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