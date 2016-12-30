Güney Kore'de Park mahkemede ifade vermek zorunda değil

SEUL (AA) - Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında duruşmada ifade vermek zorunda olmadığı açıklandı.

Güney Kore Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, yolsuzluk skandalıyla ilgili soruşturmanın savunma faslında gelecek hafta yapılacak duruşmada Devlet Başkanı Park'ı ifade vermeye zorlayamayacaklarını duyurdu.

Mahkeme, yargılama sürecinin Park'ın fiziksel olarak mahkemede olmadan da yürüyeceğini, kendisini duruşmaya gelip ifade vermeye zorlamanın bir anlamı olmadığını kaydetti.

Anayasa Mahkemesinin bazı tanık ifadelerinin tarihini onayladığı da belirtildi.

Park, hükümette resmi görevi olmayan yakın dostu Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu vakıflar aracılığıyla ülkenin büyük holdinglerinden yüklü bağışlar toplamak ve bunun karşılığında bağışçılara siyasi menfaat sağlamakla suçlanıyor.

Soruşturma kapsamında Park'ın gözatındaki dostu Choi'nin yöneticisi olduğu kültür ve spor alanlarında faaliyet gösteren Mir ve K-Sports adlı iki vakıf mercek altına alındı. Aralarında söz konusu vakıflara 20 milyon wondan (yaklaşık 60 milyon lira) fazla bağış yapan elektronik devi Samsung'un da bulunduğu bağışçı holdingler hakkında inceleme yapıldığı belirtilmişti.

Holdinglerin söz konusu bağışlar karşılığında devletten herhangi bir özel menfaat elde edip etmediği araştırılıyor. Soruşturmanın özellikle Ulusal Emeklilik Hizmetleri Kurumunun geçen yıl Samsung ve şirkete ait başka firmalar arasında yapılan bir birleştirme düzenlemesine verdiği onayın üzerinde durduğu bildirilmişti. Konuyla ilgili Emeklilik Kurumundan bir yetkilinin ifadesine başvurulmuştu.

Güney Kore Parlamentosu, ülkede patlak veren Choi skandalının ardından 9 Aralık'ta, Devlet Başkanı Park Geun-hye hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.

Mahkeme Park'ın aleyhine karar verirse Aralık 2017'de yapılması planlanan seçim için yeni tarih belirlenmesi gerekecek. Yasa gereğince, genel seçimlerin devlet başkanının istifa etmesinden veya görevden alınmasından sonraki 60 gün içinde yapılması gerekiyor.