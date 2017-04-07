Güney Kore'de Park'ın tutukluluk süresi uzatıldı

ANKARA (AA) - Güney Kore'de yolsuzluk skandalı nedeniyle görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin tutukluluk süresi uzatıldı.

Yonhap ajansına göre, savcılıktan yapılan açıklamada, Seul Merkez Bölge Mahkemesinin yolsuzluk skandalıyla ilgili Park'ın sorgusunun devamı için savcıların tutukluluk süresinin uzatılmasına ilişkin talebini kabul ettiği belirtildi.

Mahkeme, eski Devlet Başkanı'nın tutuklu yargılanma süresinin 19 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Savcılar, yolsuzluk skandalına yönelik iddianameye koymak üzere Park'tan kayda değer bir ifade almaya çalışıyor ancak Park hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 30 Mart'ta rüşvet, görevi kötüye kullanma, baskı ve hükümet sırlarının sızdırılmasıyla suçlanan Park hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Park, 21 Mart'ta hakkındaki 13 suçla ilgili sorgulanmak üzere Seul Merkez Bölge Savcılık Ofisi'ne geldiğinde gazetecilere "Üzgünüm" diyerek, soruşturmada iş birliği yapacağını belirtmişti.



Güney Kore İçişleri Bakanlığı, geçen ay yeni devlet başkanını seçmek için 9 Mayıs'ın seçim tarihi olarak belirlendiğini açıklamıştı.



Ülke tarihinde azledilen ilk devlet başkanı olan Park, yakın dostu Choi Soon-sil aracılığıyla ülkenin büyük holdinglerinden bağış adı altında rüşvet almak ve karşılığında muhataplarına siyasi menfaatler sağlayarak görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor.



Güney Kore Parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti. Anayasa Mahkemesinin 8 yargıçtan oluşan heyeti, 10 Mart'ta Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliğiyle karar vermişti.