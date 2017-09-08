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Güney Kore'de radyoaktif madde kalıntıları tespit edildi

Kuzey Kore'nin 5 gün önce yaptığı nükleer denemenin ardından Güney Kore'de radyonüklit ksenon kalıntıları tespit edildi.

Güney Kore'de radyoaktif madde kalıntıları tespit edildi

SEUL (AA) - Kuzey Kore'nin 5 gün önce yaptığı nükleer denemenin ardından Güney Kore'de radyonüklit ksenon kalıntıları tespit edildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Nükleer Güvenlik Komisyonunun denemeden sonra toprak, hava ve denizden topladığı örneklerde radyoaktif madde ksenon-133 izotopunun kalıntılarına rastlandı.

Haberde, ölçümlerin, kalıntıların insan sağlığını etkileyecek seviyede olmadığını gösterdiği belirtildi.

Kuzey Kore pazar günü sabah saatlerinde kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombası denemesi yaptığını duyurmuştu.

Güney Kore, Pyongyang'ın 2006 yılından bu yana yaptığı 6'ncı nükleer denemenin bugüne kadar gerçekleştirdiği en güçlüsü olduğunu bildirirken, ABD Jeolojik Araştırmaları Kurumu denemenin 6,3 şiddetinde sarsıntıya yol açtığını kaydetmişti.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz

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DünyaGüney KoreKuzey KoreNükleer DenemeRadyoaktif Madde
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