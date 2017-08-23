Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi ABD İnternet üzerinden satış
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Güney Kore'de tavuklarda böcek ilacı kalıntısı araştırılacak

ANKARA (AA) - Güney Kore Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı, bazı tavuk etlerinde izin verilenden fazla antihelmintik (kurtdöken) artığı bulunmasının ardından ülke çapındaki bütün çiftliklerde inceleme yapılacağını duyurdu.Bakanlıktan...

Güney Kore'de tavuklarda böcek ilacı kalıntısı araştırılacak

ANKARA (AA) - Güney Kore Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı, bazı tavuk etlerinde izin verilenden fazla antihelmintik (kurtdöken) artığı bulunmasının ardından ülke çapındaki bütün çiftliklerde inceleme yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, fibronil maddesinin tespiti için 52 tavuk ve yumurta üretim tesisinde inceleme yapıldığı, bu inceleme sırasında bazı tavuk etlerinde müsaade edilenin üzerinde antihelmintik ilaç artığı tespit edildiği ifade edildi.

Bakanlığın, ülkedeki tüm çiftliklerde, tavukların 40 yıl önce yasaklanan DDT (dikloro difenil trikloroethan) adlı zehirli böcek ilacını taşıyıp taşımadığını belirlemek için inceleme yapacağı bildirildi.

Avrupa'da ağustos ayının başında Hollanda, Fransa, Almanya ve Belçika'da yumurtalarda fipronil tespit edilmesinin ardından patlak veren böcek ilaçlı yumurta krizi, Asya'daki bazı ülkeler dahil 20'den fazla ülkeye yayılmıştı. Güney Kore'de, 15 Ağustos'ta fipronil ilaçlı yumurtalara rastlandığı bildirilmişti.

Avrupa Birliği, özellikle tavuk sektöründe bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için böcek ilacı olarak kullanılan fipronilin insan tüketimi için yetiştirilen kümes hayvanları üzerinde kullanılmasını yasaklıyor.

Dünya Sağlık Örgütüne göre "orta düzeyde zararlı madde" olan fipronil, çok fazla tüketilmesi durumunda böbrek, ciğer ve tiroit bezine zarar veriyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Güney KoreTavuk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5