Güney Kore'deki Gwangju katliamında devletin rolü araştırılacak

ANKARA (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 1980'de Gwangju kentinde demokrasi talebiyle düzenlenen gösterinin şiddetle bastırılmasında devletin rolünün soruşturulması talimatını verdi.

Devlet Başkanlığı Ofisinden Sözcü Park Soo-hyun, yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Moon, bugün Savunma Bakanı Song Young-moo'ya askeri helikopterlerin Gwangju'daki bir binaya ateş açtığı iddialarına ilişkin özel bir soruşturma açılması direktifini verdi." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Moon Sang-kyun da Bakanlığın en kısa sürede özel bir ekip oluşturarak Gwangju gösterilerinin bastırılmasını soruşturacağını duyurdu.

Olayla ilişkili sivil grupların soruşturmaya katılma taleplerinin memnuniyetle kabul edileceğini kaydeden Moon, Bakanlığın iddialara ilişkin gerçekleri bulmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Ülkeyi 1960'lı ve 1970'li yıllarda yöneten diktatör Park Chung-hee'nin ölümünün ardından General Chun Doo-hwan askeri darbeyle iktidara gelmiş, Gwangju'da demokrasi talebiyle düzenlenen kitle gösterisine müdahale edilmişti. Askeri helikopterlerden açılan ateşte 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

General Chun, 1996 yılında rüşvet ve vatana ihanetten mahkum edilmiş, 1997 yılında affedilmişti. Chun, geçen martta yayımladığı anılarında askerlere, göstericilere ateş emri verdiği suçlamasını reddetmişti.

Devlet Başkanı Moon, mayıs ayında Gwangju protestolarında hayatını kaybedenlerin anıldığı törene katılmıştı. Moon, törende 1980'de Gwangju kentinde düzenlenen gösterinin şiddetle bastırılmasında devletin rolüne dair yeniden soruşturma açma sözü vermişti.