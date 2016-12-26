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Güney Kore'deki skandal kovuşturmada kilit isimlerin evleri arandı

- Yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalıyla ilgili kovuşturmada Kültür Bakanı Cho ve eski Devlet Başkanlığı Sekreteri Kim'in evlerine baskınlar düzenlendi

Güney Kore'deki skandal kovuşturmada kilit isimlerin evleri arandı

SEUL (AA) - Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalına yönelik kovuşturma kapsamında, Kültür Bakanı Cho Yoon-sun ve eski Devlet Başkanlığı Sekreteri Kim Ki-choon'un evlerinde arama yapıldı.

Sabah saatlerinde 10 ayrı adrese yapılan baskınlar, savcıların haftalardır sürdürdüğü ön soruşturmanın ardından, Park'ın şüpheli olarak adının anıldığı resmi kovuşturmanın başlatılmasından bir hafta sonra düzenlendi.

Park, hükümette resmi görevi olmayan yakın dostu Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu vakıflar aracılığıyla ülkenin büyük holdinglerinden yüklü bağışlar toplamak ve bunun karşılığında bağışçılara siyasi menfaat sağlamakla suçlanıyor.

Kovuşturma kapsamında Park'ın gözatındaki dostu Choi'nin yöneticisi olduğu kültür ve spor alanlarında faaliyet gösteren Mir ve K-Sports adlı iki vakıf mercek altına alındı. Aralarında söz konusu vakıflara 20 milyon wondan (yaklaşık 60 milyon lira) fazla bağış yapan elektronik devi Samsung'un da bulunduğu bağışçı holdingler hakkında inceleme yapıldığı belirtildi.

Holdinglerin söz konusu bağışlar karşılığında devletten herhangi bir özel menfaat elde edip etmediği araştırılıyor. Kovuşturmanın özellikle Ulusal Emeklilik Hizmetleri Kurumunun geçen yıl Samsung ve şirkete ait başka firmalar arasında yapılan bir birleştirme düzenlemesine verdiği onayın üzerinde durduğu bildirildi. Konuyla ilgili Emeklilik Kurumundan bir yetkilinin ifadesine başvuruldu.

Baskınlarda, kovuşturmaya konu olan vakıfların faaliyet sahasından sorumlu olan Kültür Bakanlığı da polisler tarafından arandı.

Öte yandan başkanlık yetkileri 9 Aralık'ta yapılan parlamento oylamasıyla elinden alınan Park'ın görevden azledilmesi için de Anayasa Mahkemesinde ayrı bir yasal süreç devam ediyor. Yargı muafiyeti olan devlet başkanının görevden alınıp alınmayacağıyla ilgili mahkeme altı ay içinde bir karara varacak.


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