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Güney Kore'den balistik füze denemesi

SEUL (AA) - Kuzey Kore'nin orta ölçekli balistik füze denemesinin ardından Güney Kore'nin de balistik füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.Yonhap ajansının savunma kaynaklarına dayandırdığı haberde, Savunma Bakanı Han Min-koo'nun...

Güney Kore'den balistik füze denemesi

SEUL (AA) - Kuzey Kore'nin orta ölçekli balistik füze denemesinin ardından Güney Kore'nin de balistik füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Yonhap ajansının savunma kaynaklarına dayandırdığı haberde, Savunma Bakanı Han Min-koo'nun gözetiminde yapılan füze denemesinin "başarılı" olduğu bildirildi.

Fırlatılan yeni füzenin 800 kilometre menzile ulaşabildiğine işaret edilen haberde, füzenin Kuzey Kore'ye de ulaşabileceğine dikkat çekildi.

Savunma kaynakları "Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Geliştirme Ajansı'na (ADD) ait deneme sahasında 800 kilometre menzilli Hyunmoo tipi balistik füze denemesi gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

ADD'nin, uzay limiti dolayısıyla uçuş menzilini kısalttığı kaydedildi.

Savunma Bakanlığı ise testin gerçekleştirildiğini doğrulamazken, bakanlık sözcüsü 800 kilometrelik bir balistik füze geliştirildiğini teyit etti.

Güney Kore ile ABD arasında 2012 yılında varılan anlaşmaya göre, maksimum balistik füze menzili 300 kilometre olarak belirlenmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) dün Kuzey Kore'nin orta ölçekli bir balistik füze denemesi yaptığını tespit ettiklerini açıklamıştı.

Pasifik Kuvvetler Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, komutanlığın yerel saatle 11.42'de bir balistik füzenin Kuzey Kore'nin Sinpo kenti yakınındaki tesisten fırlatıldığını ve füzenin 11.51'de Japon Denizi'ne düştüğünü belirtmişti.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre, fırlatılan füzenin orta ölçekli KN-15 tipi balistik füze olduğu tespit edildi." ifadesi kullanılmıştı.

Seul hükümeti, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesini kınamıştı.

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Balistik Füze DenemesiGüney KoreSavunma Geliştirme Ajansı (ADD)
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