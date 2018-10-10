Güney Kore'den gemicilik firmalarına finansman desteği

ANKARA (AA) - Güney Kore'de hükümet, krizdeki gemi taşımacılığı sektörüne toplam 185,9 milyon dolar finansman desteği sağlama kararı aldı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı'na bağlı Kore Okyanus Yatırım Ortaklığı (KOBC), gemicilik şirketlerine filolarını genişletmeleri ve çevreyle uyumlu gemiler inşa etmeleri için finansal yardım sağlayacak.

KOBC, yardım kapsamında ülkenin en büyük 4 gemicilik şirketi olan Korea Line, SK Shipping, H-Line Shipping ve Polaris Shipping şirketlerine filolarını genişletmeleri ve sıvı doğalgazla çalışan gemiler inşa etmeleri için 121,9 milyon dolar tutarına kredi desteği vereceğini açıkladı.

Ayrıca 2 şirkete çevreyle uyumlu gemiler inşa etmeleri için 14 milyon dolar yatırım hibesi yapılacağı, 7 şirkete ise satma ve geri kiralama programıyla 50 milyon dolar kaynak sağlanacağı kaydedildi.

Söz konusu yardımların 2016 yılında ülkenin en büyük gemi taşımacılığı şirketi Hanjin Shipping'in iflasına yol açan sektörel krize çare olması hedefleniyor.

Güney Kore gemi taşımacılığı Asya-Pasifik bölgesinde Çin ve Japon şirketlerin rekabetiyle başa çıkmakta zorlanıyor. Sektördeki durgunluk nedeniyle hükümet 2016'dan bu yana sanayi devleri Hyundai, Daewoo ve Samsung'un işlettiği ülkenin en büyük 3 tersanesine toplam 9,6 milyar dolar kurtarma yardımı yapmak zorunda kalmıştı.

KOBC, Güney Kore'de gemicilik sektörüne finans desteği sağlamak üzere 5 Temmuz'da kurulmuştu.