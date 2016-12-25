Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat

Güney Kore'den Hakkari'ye gelin geldi

- Güney Koreli Dr. Eunjoo Ham ile Hakkarili Emrah Kaya, dillere destan bir düğünle dünya evine girdi

Güney Kore'den Hakkari'ye gelin geldi

HAKKARİ (AA) - Güney Koreli Dr. Eunjoo Ham ile Hakkarili Emrah Kaya çifti görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

Tatil için gittikleri İstanbul'da tanışan Güney Koreli Dr. Eunjoo Ham ile Hakkarili Emrah Kaya, 4 yıllık birlikteliklerini güzel bir düğün yaparak taçlandırdı.

Kent merkezindeki bir halı sahada yapılan düğüne, gelin ve damadın yakınları katıldı. Yörenin örf ve adetlerine göre yapılan görkemli düğün töreni, gelinin lüks bir otomobille gelmesiyle başladı. Halı sahada yöresel halayları birlikte çeken çifte, Kore'den gelen gelinin ailesi ve yakınları da eşlik etti.

Koreli gelin ile davetliler, örf ve adetler karşısında zaman zaman şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hakkarililer de Korelilerle dünür olmanın mutluluğunu yaşadı. Hakkarililer, Koreli dünürleriyle halaylar çekerek çiftin mutluluğunu paylaştı.

Takı töreninin ardından damat Kaya, Ham ile tanıştıklarını ve daha sonra evlenmeye karar verdiklerini ifade ederek, düğün törenlerine katılanlara teşekkür etti. Ham ise törene katılanlara Türkçe ve Kürtçe teşekkür etti.

Davetlilerin damat ve gelini tebrik ettiği düğün, birlikte halayların çekilmesiyle son buldu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
GelinHakkariKoreli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.