Güney Kore'den Kuzey'e karşı

ANKARA (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In, orduya ve hükümet yetkililerine, Kuzey Kore'nin olası bir provokasyonuna karşı "eksiksiz hazırlık" yapmaları talimatını verdi.

Kyodo'nun haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Park Soo-hyun, basına yaptığı açıklamada, Moon'un, ABD ve Güney Kore'nin pazartesi başlayan ve 10 gün sürecek yıllık ortak askeri tatbikat çerçevesinde bir karargahı ziyaret ettiğini belirtti.

Park, Moon'un, olası bir Kuzey Kore provokasyonuna karşı ordudan ve hükümet yetkililerinden, "eksiksiz hazırlık" yapmalarını istediğini bildirdi.

Sözcü Park, Moon'un ziyareti sırasında, "Tatbikat sırasında Güney Kore ve ABD güçlerinin yalnızca askeri operasyonlara odaklanabilmesi için merkezi hükümet ve yerel yönetimler, yakın iş birliği içinde olmalı." ifadesine yer verdiğini aktardı.

Öte yandan Kuzey Kore'den gelecek olası bir hava saldırısı sırasında sığınaklara girmeleri için halkı eğitmeyi hedefleyen yıllık hava saldırısı tatbikatı yapıldı.

Sirenler yerel saatle 14.00'de 20 dakikalığına çalmaya başladığında, yayalardan en yakındaki yeraltı sığınağına veya bodrum seviyesindeki geçide girmeleri istendi.

Güney Kore ve ABD, 21 Ağustos'ta, Kuzey Kore'nin art arda kıtalar arası balistik füze denemelerinde bulunmasının ardından "Ulchi Özgürlük Koruyucusu" (Ulchi Freedom Guardian) adı verilen tatbikata başlamıştı.

Güney Kore'den 50 bin, ABD'den de 17 bin 500 askerin görev aldığı tatbikata, Birleşmiş Milletler Komutanlığına (UNC) üye Avustralya, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Yeni Zelanda, Hollanda ve İngiltere askerleri de katılıyor.

Güney Kore, aynı gün, halkı korumak ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmak için çeşitli şehir, bölge ve ilçelerden 480 bin yetkilinin katıldığı 4 günlük bir savunma tatbikatı başlattı.







