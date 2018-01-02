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Güney Kore'den Kuzey'e üst düzey görüşme teklifi

- Güney Kore Birleşme Bakanı Cho, iki ülke temsilcilerinin 9 Ocak'ta Olimpiyat iş birliğini ve ilişkilerin nasıl geliştirileceğini görüşmek üzere bir araya gelmesini önerdi

Güney Kore'den Kuzey'e üst düzey görüşme teklifi

ANKARA (AA) - Güney Kore, gelecek ay düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, iki ülke temsilcilerinin 9 Ocak'ta Güney ve Kuzey Kore sınırındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünde Olimpiyat iş birliğini ve ilişkilerin nasıl geliştirileceğini görüşmek üzere bir araya gelmesini önerdi.

Cho, görüşmenin gerçekleşmesi halinde Güney Kore'nin, Olimpiyat iş birliğine odaklanmanın yanı sıra Kuzey ve Güney arasındaki gergin ilişkilerin iyileştirilmesi konularını da gündeme getirmeye çalışacağını açıkladı.

Diğer yandan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunlarına katılması için hızla önlem alınması çağrısında bulundu.

Devlet Başkanlığı Sarayı Cheong Wa Dae'de (Mavi Ev) düzenlenen kabine toplantısında konuşan Moon, "Birleşme Bakanlığı ile Kültür ve Spor Bakanlığının, Güney-Kuzey diyaloğunu biran önce iyileştirmek ve Kuzey Kore heyetinin PyeongChang Olimpiyatları'na katılımını sağlamak için hızlı bir çözüm yolu bulmasını ümit ediyorum." dedi.

Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, Kore Yarımadası'nda askeri gerilimin düşürülmesi ve Güney Kore ile ilişkilerin gelişmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini kaydeden Kim, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti.

"Güney Kore'de düzenlenecek Kış Oyunları, ülke için iyi bir fırsat olacaktır. Kış Olimpiyatları'nın başarılı olmasını diliyoruz. Heyet gönderilmesi dahil çeşitli adımlar atmaya hazırız." diyen Kim, bu amaçla iki Kore'den yetkililerin acilen buluşabileceklerini söylemişti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Park Soo-hyun, dün basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore liderinin, olimpiyatlara heyet gönderme yönündeki istekliliğini ifade etmiş olmasından ve Koreler arasındaki ilişkilerin gelişmesi gerektiğini kabul ederek bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduğunu belirtmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetmişti.

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2018 PyeongChang Kış OlimpiyatlarıKim Jong-un
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