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Güney Kore'den tartışmalı adalarda tatbikat

- Seul ordusu, Japon Denizi'ndeki ihtilaflı adalarda 2 günlük tatbikat başlattı

Güney Kore'den tartışmalı adalarda tatbikat

ANKARA (AA) - Güney Kore'nin, Japon Denizi'ndeki ihtilaflı adalarda "Dokdo" adı verilen 2 günlük savunma tatbikatı yaptığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Seul ordusu, Güney Kore'nin Dokdo, Japonya'nın Takeşima olarak adlandırıp hak iddia ettiği ihtilaflı adalarda 2 günlük askeri tatbikata başladı.

Donanmadan yapılan açıklamada, ülke topraklarına yönelik dış tehditlerin önlemesini amaçlayan "Dokdo" savunma tatbikatına, donanmanın 1. filosu, deniz piyadeleri, sahil güvenlik, hava kuvvetleri ve emniyet birimlerinin katıldığı belirtildi.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya tatbikata sert tepki verdi. Güney Kore'nin söz konusu adalarda tatbikat düzenlemesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Japonya Dışişleri Bakanlığı, Seul yönetimini protesto etti.

Japonya, Güney Kore'nin kontrolü altındaki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.

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Dokdo AdalarıGüney KoreJaponyaLiancourt AdalarıTakeşimaTatbikat
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