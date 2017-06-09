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Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Cho, Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.Cho, ziyarette, Türkiye'nin önemli bir turizm merkezi durumundaki Nevşehir'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.Bölgenin doğal güzelliğine...

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Cho, Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.

Cho, ziyarette, Türkiye'nin önemli bir turizm merkezi durumundaki Nevşehir'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bölgenin doğal güzelliğine hayran kaldığını belirten Cho, ikinci defa ziyaret ettiği bölgenin tarihi ve turistik mekanlarını daha yakından görme imkanı bulduğunu ve doğal kaya oluşumları ile bölgenin kültürel varlıklarını ilgiyle incelediğini aktardı.

Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz da Cho'yu Nevşehir'de görmenin mutluluğu içerisinde olduklarını dile getirdi.

Türkiye ile Güney Kore arasında tarihten gelen sıkı bir dostluk ve iş birliğinin bulunduğunun altını çizen Şımarmaz, bundan sonraki süreçte de bu iş birliğinin daha da geliştirilmesi adına tüm çabanın ortaya konulacağını kaydetti.

Şımarmaz, ziyaretin anısına Cho'a, yöreye ait el sanatı örneklerinden çanak anfora hediye etti.

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Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo ChoNevşehirNevşehir Belediyesi
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