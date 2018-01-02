Güney Kore’nin Kuzey'e görüşme teklifi

PEKİN (AA) - Çin, Güney Kore’nin Kuzey Kore’ye yaptığı görüşme teklifini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında, Güney Kore'nin, gelecek ay düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklif etmesini ve tarafların görüşmeye olumlu yaklaşmasını “iyi bir olay” diye niteledi.

Seul ve Pyongyang'ın görüşmeyi ilişkilerin gelişmesi için fırsat olarak görmelerini memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini ifade eden Gıng, "Kore yarımadasında mevcut tansiyonun düşmesini ve yarımadanın nükleerden arındırılması için çaba sarf edilmesini teşvik ediyoruz." dedi.



Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, bugün Seul ve Pyongyang yönetimlerinin temsilcilerinin 9 Ocak'ta Güney ve Kuzey Kore sınırındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünde Olimpiyat iş birliğini ve ilişkilerin nasıl geliştirileceğini görüşmek üzere bir araya gelmesini önermişti.



Cho, görüşmenin gerçekleşmesi halinde Güney Kore'nin, Olimpiyat iş birliğine odaklanmanın yanı sıra Kuzey ve Güney arasındaki gergin ilişkilerin iyileştirilmesi konularını da gündeme getirmeye çalışacağını açıklamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da dün yaptığı yeni yıl konuşmasında, Kore yarımadasında askeri gerilimin düşürülmesi ve Güney Kore ile ilişkilerin gelişmesi gerektiğini vurgulamıştı. Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini kaydeden Kim, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti.



