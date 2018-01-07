Güney Marmara'da bahar havası

BURSA (AA) - Hava sıcaklılarının mevsim normallerinin üstünde olduğu Bursa, Balıkesir ve Yalova'da sahillere ve parklara adeta akın eden vatandaşlar güneşli havanın keyfini sürdü.

Bursa'da hava sıcaklığının 18 dereceye çıkması üzerine vatandaşlar kent merkezindeki Reşat Oyal Kültürparkı, Mihraplı Park ve Botanik Parkı'na gelerek güneşli havanın tadını çıkardı.

Bazı aileler de çocuklarıyla Hayvanat Bahçesi'nde eğlenceli bir gün geçirdi. Gemlik ve Mudanya'da sahil kesimlerinde yaşayanlar ise kordon boyundaki park ve çay bahçelerini tercih etti.

Güney Marmara'nın sahil kentlerinden Yalova'da da termometreler 15-16 dereceyi gösterirken, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu sahil boyunda aldı. Bazı aileler de kordon boyundaki çay bahçeleri ve parklara oturarak keyifli vakit geçirdi.

İç turizmin önemli merkezlerinden Edremit Körfezi'nde de vatandaşlar parklara, deniz kenarlarına ve kordona akın etti.

Deniz kenarındaki ve parklardaki banklara oturan vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Çocuklar deniz kenarında kumlarla oynayıp denize taş atarak eğlenirken, bazı aileler ise çocuklarını bebek arabasıyla sahilde gezdirdi.

Güneşli bahar havasında Akçay sahilinde hafta sonunu fotoğraf çekerek geçiren Yüksel Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akçay'ın her mevsim farklı güzellikleri barındırdığını söyledi.

Havanın çok güzel olduğunu belirten Kasapoğlu, "Edremit Körfezi'nde bu hafta sonunda adeta bahar havası var. Kimse evinde değil. Herkes sahile akın etmiş durumda ve sahildeki kafelerde, çay bahçelerinde her yer dolu. Vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.

Hafta sonundaki sıcak havanın keyfini sahildeki bir çay bahçesinde oturarak değerlendiren Mine Güleç de "Akçay bugün çok daha sıcak. Bu güzel havayı arkadaşlarla değerlendiriyoruz." dedi.

- "Doğu'da kar varken biz burada baharı yaşıyoruz"

Ayvalık'ta kordon boyunda yürüyüş yapan Gençay Akın da ocak ayında olunmasına rağmen Ayvalık'ta ilkbahardan kalma bir havayı yaşadıklarını belirterek, "Şu anda sanki mayıs, haziran aylarını yaşıyor gibiyiz. Doğu'da kar varken biz burada baharı yaşıyoruz. Hava çok güzel. Neredeyse denize girilebilecek bir hava var. Fırsatı olanlar böyle güzel havayı bulmuşken en iyi şekilde değerlendiriyorlar." diye konuştu.

Çay bahçesinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Bülent Emetli de Anadolu'nun doğu bölgelerinde soğuk havanın etkili olduğuna işaret ederek, "Biz batıda Ayvalık'ta adeta ilkbaharı yaşıyoruz. Tabii böylesi bir atmosfer bizlerin de kanını kaynatıyor." dedi.

Ayvalık merkez ile Sarımsaklı plajları arasında minibüs işletmeciliği yapan Cafer Ergin de güzel havayı gören vatandaşların kendilerini adeta sokaklara attığını ve bu durumun da esnafa ekonomik açıdan olumlu yansıdığını söyledi.