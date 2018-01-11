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Güney Marmara'ya geciken kış hafta sonu geliyor

Geçen hafta sonunda adeta baharı yaşayan, hafta içini ise 15 derece civarında geçiren Güney Marmara'da pazar günü hava sıcaklıkların 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Güney Marmara'ya geciken kış hafta sonu geliyor

BURSA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Güney Marmara'da hava sıcaklıkları, pazartesi gününden bu yana 15 derece civarında seyretti.

Geçen hafta sonunda hava sıcaklığının 17-18 derece olduğu Bursa'da en yüksek sıcaklığın 13 Ocak Cumartesi günü 10, 14 Ocak Pazar günü ise 3 dereceye gerilemesi bekleniyor. Kentte pazar gününün karla karışık yağmurlu geçmesi öngörülüyor.

Balıkesir'de ise en yüksek sıcaklığın cumartesi günü 8, pazar günü ise 3 dereceye kadar düşeceği ve kar yağacağı tahmin ediliyor.

Çanakkale'de de hafta sonu havanın yağmurlu ve çok bulutlu alacağı öngörülüyor. Kentte en yüksek hava sıcaklığının cumartesi günü 8, pazar günü ise 5 dereceye inmesi bekleniyor.

Marmara sahil kentlerinden Yalova'da en yüksek sıcaklığın pazar günü 4 dereceye düşeceği, karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Güney Marmara'da hava durumu, gelecek hafta başı da soğuk ve yağışlı olacak.

Muhabir: Cem Şan


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Güney MarmaraKar YağışıTürkiye
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