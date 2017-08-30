Güney Sudan hükümetinden isyancılara

CUBA (AA) - Güney Sudan hükümeti, ülkedeki isyancı gruplara "ateşkes yaparak barış müzakerelerine katılmaları için bir ay süre tanıdığını" açıkladı.

Savunma Bakanı Kuol Manyang Juuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsyancıların önünde ateşkes ve barış sürecine katılmaları için bir aylık süre var. Aksi takdirde devlet ve hükümet düşmanı olarak kabul edilecek ve hükümetin yoğun saldırılarına maruz kalacaklardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in geçen mayıs ayında ilan ettiği genel af kararını hatırlatan Juuk, "Af kapısını açık bırakmayacağız. Barış çağrısına uymaları ve ateşkes ilan etmeleri için (isyancıların) önlerinde bir ay var. Söz konusu sürenin bitmesiyle çağrılara olumlu yanıt vermeyen her grup düşman kabul edilecek ve gereken karşılırilecektir. " diye konuştu.

Sudanlı Bakan ayrıca ülkede tek bir orduya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mayardit, geçen mayıs ayında, ulusal diyalog görüşmelerinin başladığını ve bu sürece kendisinin başkanlık edeceğini açıklamıştı. Görüşmelere, Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar hariç, bütün silahlı muhaliflerin katılabileceğini kaydeden Mayardit ayrıca, ulusal diyalog görüşmelerinin başlamasıyla tek taraflı ateşkes ilan etmişti.

Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı. Buna uygun olarak kurulan geçici ulusal hükümet 28 Nisan'da göreve başlamıştı. Ancak Mayardit'e bağlı güvenlik güçleri ile Machar yanlıları arasında çatışmalar, başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da yeniden patlak vermişti.



