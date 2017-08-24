Güney Sudan ile BM misyonu arasındaki gerginlik

CUBA (AA) - Güney Sudan yönetimi ile ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) misyonu arasında yaşanan anlaşmazlığın çözüldüğü bildirildi.

Güney Sudan Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Michael McCoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM misyonuyla, "Bölgesel Koruma Güçleri (RPF) birliğinin, Cuba Havalimanı yakınlarındaki üsten, kentin batısında BM'ye ait bir üsse taşınmasını" öngören bir anlaşmaya varıldığını ifade etti.

McCoy, söz konusu anlaşmanın ardından BM'ye ait uçakların ülke hava sahasında uçuşuna yeniden izin verildiğini belirtti.

RPF'nin, havalimanı yakınlarında kendisi için tahsis edilmemiş bir alana konuşlandığı ve oluşan yanlış anlaşılmayı gidermek için hükümet olarak olaya müdahale ettiklerini kaydeden McCoy, anlaşma gereği BM misyonunun, RPF bünyesindeki Ruanda birliklerini havalimanı dışındaki El-Cebel Üssü'ne sevk edeceğini söyledi.

McCoy, RPF birliğinin havalimanı yakınlarında konuşlandırılmasının ardından Genelkurmay Başkanı General James Ajongo'nun BM misyonuyla tüm iş birliği ve koordinasyonu durdurduğunu hatırlattı.

Güney Sudan yönetimi, RPF'nin, birkaç gün önce ilgili kurumlara bilgi vermeksizin, yasa dışı bir şekilde başkentteki Cuba Uluslararası Havalimanı'na konuşlandığını, bu nedenle BM'ye ait uçakların uçuşunun yasaklandığını açıklamıştı.

Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, 16 Aralık 2013'te Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsünde bulunduğu" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Taraflar, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri çerçevesinde 17 Ağustos 2015'te anlaşmaya varmış, anlaşmaya uygun olarak kurulan geçici ulusal hükümet 28 Nisan'da göreve başlamıştı. Anlaşma, Mayardit'e bağlı güvenlik güçleriyle Machar yanlıları arasında 8 Temmuz 2016’da başlayan çatışmalar nedeniyle sekteye uğradı.

Etiyopya'da 6 Ağustos 2016'da düzenlenen IGAD zirvesinde, Güney Sudan sınırında güvenliğin sağlanması için "Bölgesel Koruma Güçleri" gönderilmesi kararlaştırılmıştı.

BM Güvenlik Konseyi ise 13 Ağustos 2016'da Güney Sudan'a öncekine göre daha geniş yetkilerle donatılmış 4 bin yeni barış gücü personeli gönderilmesini içeren karar tasarısını kabul etmişti.