Güney Sudan konulu olağanüstü IGAD zirvesi

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da düzenlenen Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) zirvesinde liderler, Güney Sudan'daki taraflara çatışmaların durdurulması ve barış anlaşmasının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Dönem Başkanı ve Etiyopya Başbakanı Hailemariam Dessalegn, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen "Güney Sudan" konulu olağanüstü IGAD zirvesinde yaptığı konuşmada, Güney Sudanlı tarafları askeri çözüme uzak durmaya çağırdı.

Güney Sudan'da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in geçen ay tek taraflı ateşkes ilan ettiğini ve diyalog sürecinin başlatıldığını hatırlatan Desalegn, buna rağmen ülkedeki çatışmaların hala sürdüğünü kaydetti.

Desalegn, Güney Sudan'ın şu an karşı karşıya kaldığı meydan okumanın, kötü ekonomik durum ve finansman eksikliği olduğuna dikkati çekerek, barış anlaşmasının hayata geçirilmesi için bu kritik süreçte Güney Sudan'a destek amacıyla bir zirve düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Güney Sudanlı tüm tarafları ateşkese bağlı kalmaya, sivilleri koruma ve suçluları sorgulamaya çağıran Desalegn, Güney Sudan hükümetini de tarafsız ve kapsamlı diyaloğa davet etti.

Güney Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Taban Deng Gai de ülkede kötüleşen ekonomik ve insani durumun barış anlaşmasının hayata geçmesinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar'ın mevcut şartlarda Güney Sudan'a dönmesinin "ülkedeki karmaşık durumu felakete dönüştüreceğini" ifade eden Deng Gai, IGAD liderlerinin Güney Sudan'a olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

IGAD'a bağlı Güney Sudan'daki Barış Anlaşmasını Denetleme Komiserliği Başkanı Festus Mogae de ateşkese uyan ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlayan tüm tarafları takdir ederek, Güney Sudan'da barış anlaşmasının hayata geçirilmesini umduklarını kaydetti.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanı İsmail eş-Şerkavi ise Güney Sudan'da tansiyonun yükselmesinden endişe eden Afrika Birliği'nin, her türlü askeri seçeneğe karşı olduğuna dikkati çekti.

Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsünde bulunduğu" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı. Buna uygun olarak kurulan geçici ulusal hükümet 28 Nisan'da göreve başlamıştı.

Başkent Cuba'da, Mayardit'e bağlı güvenlik güçleri ile Machar yanlıları arasında çatışmalar 8 Temmuz 2016'da yeniden başlamıştı.