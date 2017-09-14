Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Yaşar Cantemur Emre Batur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Güney Sudan'da 11 bin sığınmacı evlerine döndü

CUBA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan Misyonu, bazı bölgelerde güvenlik durumunda görülen iyileşme sonrası 11 bin sığınmacının evlerine döndüğünü açıkladı.BM Güney Sudan Misyonu Başkanı David Shearer, başkent Cuba'da...

Güney Sudan'da 11 bin sığınmacı evlerine döndü

CUBA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan Misyonu, bazı bölgelerde güvenlik durumunda görülen iyileşme sonrası 11 bin sığınmacının evlerine döndüğünü açıkladı.

BM Güney Sudan Misyonu Başkanı David Shearer, başkent Cuba'da düzenlediği basın toplantısında, güvenlik durumundaki kademeli iyileşme neticesinde misyona ait kamplardan 11 bin sığınmacının evlerine döndüğünü, ancak 213 bin kişinin halen kamplarda yaşadığını belirtti.

Çatışmalar nedeniyle gıda sıkıntısı çeken yaklaşık 7 milyon insana yardım etmenin ciddi zorlukları olduğunu aktaran Shearer, kamplara sığınan 2 milyon kişinin yanı sıra evlerinden ayrılmayan insanları da koruma sorumluluğu taşıdıklarını ifade etti.

Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsünde bulunduğu" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyona yakın kişi ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Barış görüşmeleri sonucu taraflar, 17 Ağustos 2015'te anlaşmaya varmış, ardından da buna uygun olarak geçici ulusal hükümet kurulmuştu. Ancak Temmuz 2016'da yeniden başlayan çatışmalarla barış süreci sekteye uğramıştı.

Güney Sudan'da 2013'ten bu yana yaşanan insani krizde, nüfusun üçte ikilik kısmına tekabül eden 7,5 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerDavid ShearerGüney Sudan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5