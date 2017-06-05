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Güney Sudan'da çatışma: 38 ölü

- Ülkenin kuzeyindeki Gogrial eyaletinde kabileler arasında çıkan çatışmada en az 38 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı

Güney Sudan'da çatışma: 38 ölü

CUBA (AA) - Güney Sudan'ın Gogrial eyaletinde Gogrial Vali Yardımcısı Agoth Mel, ülkenin kuzeyindeki eyalette, Güney Sudan'ın en büyük etnik grubu Dinka'ya mensup Apuk ve Aguok kabileleri arasında çatışma çıktığını, olayda en az 38 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını söyledi.

Çatışmaların sınır anlaşmazlığı ile otlak arazi ve su paylaşımı yüzünden kaynaklandığını belirten Mel, "Her iki grup da birbirlerinden intikam almak istediğini iddia ediyor." dedi.

Mel ayrıca, Güney Sudan'da yaşanan çatışmaların ve toplu katliamların ardında ülkedeki istikrarsızlığın arttığını belirtti, sivillerin elinde silahların olduğunu aktardı.

Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsünde bulunduğu" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı. Buna uygun olarak kurulan geçici ulusal hükümet 28 Nisan'da göreve başlamıştı.

Başkent Cuba'da, Mayardit'e bağlı güvenlik güçleri ile Machar yanlıları arasında çatışmalar 8 Temmuz 2016'da yeniden başlamıştı.



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CubaçatışmaGüney Sudan
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