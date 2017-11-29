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Güney Sudan'da sığır hırsızları hayvancılık yapan kabileye saldırdı: 40 ölü

Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde, silahlı sığır hırsızlarının hayvancılık yapan göçebe kabileye düzenlediği saldırıda 40 kişi öldü, 19 kişi yaralandı, çok sayıda kadın ve çocuk kaçırıldı

Güney Sudan'da sığır hırsızları hayvancılık yapan kabileye saldırdı: 40 ölü

CUBA (AA) - Güney Sudan'ın kuzeydoğusundaki Jonglei eyaletinde, hayvancılıkla uğraşan göçebe kabile sığır hırsızlığı yapan silahlı bir grubun saldırısına uğradı.

Jonglei eyaleti Enformasyon Bakanı Jacob Akech Dengdit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komşu Boma eyaletinden gelen silahlı grubun, Duk Padiyet vilayetindeki bir kabileden sığır çalma girişimi sırasında 40 kişiyi öldürdüğünü, 19 kişiyi yaraladığını, çok sayıda kadın ve çocuğu kaçırdığını bildirdi.

Silahlı grubun binden fazla sığırı da gasbettiğini belirten Dengit, "Hükümetin topluluklar arasında barış sağlamaya yönelik tüm çabalarına rağmen, Boma'dan gelen haydutlar felaket yaratmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Jonglei ve Boma eyaletlerinde kabileler arasındaki gerginlik mayıs ayından bu yana giderek tırmanıyor. Sığır hırsızlığı, çocuk kaçırma, toplu tecavüz ve katliam vakaları hayvancılıkla uğraşan göçebe topluluklar arasında uzun süren kan davalarına yol açıyor.

Yaşan son olay, hasım kabileler arasında yaşanan kitlesel şiddet vakalarının son örneği.

Devlet Başkanı Salva Kiir, kabile çatışmalarını kontrol altına almak üzere temmuz ayında ülkenin bazı bölgelerinde olağanüstü hal ilan etmiş ve sivil grupları silahsızlandırmaya çalışmıştı ancak olağanüstü hal ilanı çatışmaları durdurmaya yetmemişti.

Hükümetin çabalarına rağmen, bu yılın başından beri kabileler arası çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü aştı.

Güney Sudan'da 3,5 yıl süren iç savaş tüm ülkede kabileler arası gerilim ve çatışmalara sebep olmuştu.

Muhabir: Emre Aytekin

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