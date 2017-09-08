"Güney Sudan'daki seçim çağrılarından endişeliyiz"

ADDİS ABABA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Birliği Ofisi Başkanı Haile Menkerios, Güney Sudan’da gelecek yıl yapılması planlanan seçimden endişe duyduklarını bildirdi.



Menkerios, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen BM Güvenlik Konseyi ve Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi 11. Yıllık Ortak İstişari Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, 2015'te imzalanan barış anlaşması sonrası Güney Sudan’daki insani durumun daha da kötüye gittiğini belirtti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) tarafından yeniden başlatılan müzakere çabalarına Afrika Birliği ve BM'nin destek olması gerektiğini ifade eden Menkerios, "Gelecek yıl seçim için yapılan çağrılardan endişeliyiz. Seçim, ancak istikrarlı, güvenli bir ortamda icra edilebilir. Bu koşullar altında seçime gitmek için acele etmek, çatışmanın derinleşmesi ve uzaması riskini taşıyor." diye konuştu.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri İsmail eş-Şarkavi de Güney Sudan'daki krizin sadece diyalog yoluyla çözülebileceğini kaydetti.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, geçen ay muhalif gruplara çatışmaları durdurmaları ve 2018’de yapılması planlan seçimlere hazırlanmaları çağrısında bulunmuştu.

Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından, iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı. Buna uygun olarak kurulan geçici ulusal hükümet, 28 Nisan'da göreve başlamıştı. Mayardit'e bağlı güvenlik güçleri ile Machar yanlıları arasında çatışmalar, başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da yeniden patlak vermişti. BM verilerine göre, çatışmalar sebebiyle yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon kişi yerinden oldu. Yerlerinden olanların 2 milyonu komşu ülkelere sığınırken, 2 milyonu da ülke içinde farklı bölgelere göç etmek zorunda kaldı.