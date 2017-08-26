Güney Sudan'dan Abyei için uluslararası topluma çağrı

CUBA (AA) - Güney Sudan Kabine İşleri Bakanı Martin Elia Lomoro, uluslararası topluma Sudan ve Güney Sudan arasında tartışmalı bölge konumundaki zengin petrol yataklarına sahip Abyei sorununu çözmek için daha çok çaba sarf etme çağrısı yaptı.

Başkent Cuba'da basın mensuplarına açıklama yapan Lomoro, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, Güney Sudanlı mevkidaşı Salva Kiir Mayardit ile Abyei meselesinde barışçıl diyalog için masaya oturmaya ikna edilmesi davetinde bulundu.

Abyei ile ilgili iki ülke arasındaki bakış açısını yakınlaştırmanın önemine vurgu yapan Lomoro, "Abyei bölgesi meselesi, uluslararası toplumun sorumluluğundadır. Uluslararası toplumun, Sudan ve Güney Sudan arasındaki anlaşmazlık noktalarını barışçıl bir şekilde aşmak için çaba sarf etmesi gerekiyor." dedi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da geçen hafta Abyei için yapılan müzakerelere Güney Sudan heyeti katılmamıştı.

Sudan ve bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan arasındaki Abyei bölgesi, zengin petrol yataklarından dolayı iki taraf arasında tartışmalı bölge konumunda.

Sudan askerlerinin Haziran 2011'de Abyei'yi kontrol altına alması üzerine Sudan ile Güney Sudan arasında çatışma çıkmıştı. BM Güvenlik Konseyi, bunun üzerine Abyei bölgesini iki tarafın askerlerinden arındırmak amacıyla BM Geçici Güvenlik Gücü'nü (UNISFA) görevlendirmişti.

Güney Sudan'ın, Sudan'dan ayrılıp bağımsız bir devlet olmasının öncesinde tartışmalı Abyei bölgesinde 10 binlerce insan yerinden edilerek başka bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı.