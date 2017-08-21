Güney Sudan'dan BM birliklerine tepki

CUBA (AA) - Güney Sudan Enformasyon Bakanı Michael Makuei Lueth, başkentteki havalimanına konuşlanan Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı birlikleri hedef alarak hükümetin, havalimanın herhangi bir yabancı gücün kontrolünde olmasına müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

Lueth, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentteki Cuba Uluslararası Havalimanı'na yerleşen Bölgesel Koruma Güçleri birliğinin (RPF), ilgili kurumlara bilgi vermeksizin, yasa dışı bir şekilde ülkedeki havalimanına konuşlanmaya çalıştığını söyledi.

"Havalimanını korumanın hükümetin sorumluluğunda olduğunu daha kaç kez söylememiz gerekiyor. Havalimanını teslim edemeyiz, bu bir egemenlik meselesi." ifadesini kullanan Lueth, hükümetin, havalimanın herhangi bir yabancı gücün kontrolünde olmasına müsamaha göstermeyeceğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu Başkanı David Shearer ise "Havalimanı yakınlarına bir gücün yerleştirilmesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının bir parçası." diyerek, birliklerin konuşlanmasının misyonun yeniden organize olmasına izin vereceğini kaydetti.

Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, 16 Aralık 2013'te Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsünde bulunduğu" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Taraflar, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri çerçevesinde 17 Ağustos 2015'te anlaşmaya varmış, anlaşmaya uygun olarak kurulan geçici ulusal hükümet 28 Nisan'da göreve başlamıştı. Anlaşma, Mayardit'e bağlı güvenlik güçleriyle Machar yanlıları arasında 8 Temmuz 2016’da başlayan çatışmalar nedeniyle sekteye uğradı.

Etiyopya'da 6 Ağustos 2016'da düzenlenen IGAD zirvesinde, Güney Sudan sınırında güvenliğin sağlanması için "Bölgesel Koruma Güçlerinin" gönderilmesi kararlaştırılmıştı.



BM Güvenlik Konseyi, 13 Ağustos 2016'da ise Güney Sudan'a öncekine göre daha geniş yetkilerle donatılmış 4 bin yeni barış gücü personeli göndermeyi içeren karar tasarısını kabul etmişti.



