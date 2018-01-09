Güney ve Kuzey Kore arasında olumlu atmosfer sürüyor

ANKARA (AA) - Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların geçici olarak kaldırılması konusunun gündeme alınabileceğini açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Noh Kyu-duk, Kuzey Koreli yetkililerin gelecek ay düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları için Güney'i ziyaret etmelerine olanak sağlamak amacıyla Seul'un, Kuzey'e yönelik yaptırımların geçici kaldırılmasını değerlendirebileceğini söyledi.

Noh, kararın ABD ve diğer ülkelere danışılarak alınacağını ifade etti.

Güney Kore Birleşme Bakanı Yardımcısı Chun Hae-sung da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin, Kış Olimpiyatları'na aralarında atletlerin ve taraftarların da olduğu üst düzey bir heyet göndermeyi teklif ettiğini belirtti.

Güney Kore'nin Pyeongchang'teki oyunların açılış töreninde iki ülkeden atletlerin birlikte yürümesini önerdiğini kaydeden Chun, ülkesinin, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nda ayrı düşen ailelerin yeniden bir araya getirilmesi konusunu görüşmek için de toplantı talep ettiğini bildirdi.

Sınır boyunca kazara meydana gelebilecek çatışmaları önlemek için de askeri bir görüşme teklifinde bulunduklarını aktaran Chun, "Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükselten eylemlerin sona erdirilmesi gerektiğini ve Kore Yarımadası'na barış getirilmesi için diyaloğun sürdürülmesini gündeme getirdik. Kuzey Kore, yarımadada barış ve birlik için diyalog ve müzakereler aracılığıyla Koreler arası bağlarla ilgili konuların çözümünü teklif etti." diye konuştu.

- Askeri hat açıldı

Bu arada Kuzey Kore'nin bir askeri hattını Güney'e açtığı bildirildi.

Adı açıklanmayan Güney Koreli bir yetkili, Kuzey Kore'nin, daha önce kesilen askeri hattı yeniden Güney'e açtığını duyurduğunu aktardı. Yetkili, söz konusu hattın yarın erken saatlerde faaliyete geçeceğini belirtti.

Kuzey Kore, hattı 2016'da Güney Kore'nin ortaklaşa işletilen Kaesong sanayi bölgesini kapatmasının ardından kesmişti.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı. Güney Kore de gelecek ay düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu. Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.



