Güneydoğu baharatıyla midelere

GAZİANTEP/TEKİRDAĞ (AA) - KEREM KOCALAR/HALİL FİDAN/ÖMER URAL - Türkiye'nin önemli gastronomi merkezlerinden Gaziantep ve Şanlıurfa'da üretilen baharatlar, bölge lezzetini sofralarına yansıtmak isteyenler için Kurban Bayramı'nda yoğun talep görüyor.

Bayrama sayılı günler kala çarşı ve pazarda hareketliliğin gözlendiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen şehirlerinden olan Gaziantep ve Şanlıurfa'daki baharatçılar, bayram dolayısıyla artan talepleri karşılamaya çalışıyor.

Et lezzetleriyle hafızalarda yer edinen söz konusu şehirlerde üretilen ve bölge halkının "etin lezzeti" diye nitelendirdiği kırmızı ve kara biberin yanı sıra kekik ve salça, Kurban Bayramı için batı illeri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Turistik amaçlı bölgeye gelen ziyaretçilerin de beraberinde baharat götürdüğü kentlerde yaşanan hareketlilik, baharatçılara da şimdiden çifte bayram sevinci yaşattı.

Tüm Aktarlar ve Baharatçılar Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricileri Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Ömer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki baharatların dünyanın 150 ülkesinde hem insanlara şifa kaynağı olduğunu hem de dünya mutfaklarında hazırlanan yemeklere tat ve lezzet kattığını belirtti.

Et yemeklerinin vazgeçilmezi kimyonun satışında Kurban Bayramı'nda artış öngördüklerini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Baharat, yemeklere aromatik tatlar ve ağır et yemeklerinde sindirime katkı sağlaması açısından çok iyidir, genellikle onun için tercih edilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde özellikle büyüklerimiz genellikle daha çok kekik, kimyon, kişniş, karabiber gibi ürünleri tercih ediyor. İsotu zaten insanlar evlerinde yapar ama buradaki yabancı ve memurlar memleketlerine gittiklerinde bu ürünü çokça alırlar. Kurban Bayramı'nda da kimyon, kişniş, karabiber, yeni bahar gibi ürünler çokça satılır, bu anlamda müşterilerimize en iyi ürünü sunmak için hazırlık yapıyoruz."

- Suriyelilerden yoğun ilgi

Bölgede Suriyeli sığınmacı sayısının fazla olduğunu hatırlatan Ömer Demir, Suriyelilerin neredeyse tüm yemeklerinde baharat kullandığını dile getirdi.

Demir, "En çok baharat sattığımız müşterilerimiz Suriyelilerdir çünkü onlar yemeklerinde çokça bu ürünleri tercih ederler. Biz vatandaşlarımıza baharat kullanımını öneriyoruz çünkü yemeklere lezzet katıyor ama Suriyeliler bütün yemeklerinde baharat kullanırlar. Hem sağlık hem de lezzet için biz her yemeğe farklı baharat kullanılmasını öneriyoruz." dedi.

- Güneydoğu'da da Tekirdağ'da da esnaf mutlu

Gaziantep'in önemli baharat ticaretinin yapıldığı Elmacı Pazarı esnafından Selçuk Ataseven de bölgede bayram dönemlerinde yoğun et tüketimi olduğunu söyledi.

Etlerin genellikle mangal veya çiğ köfteyle tüketildiğini anlatan Ataseven, bayramın yaklaşmasıyla da baharat satışlarında artış yaşandığını dile getirdi.

Bu dönemde kekik, karabiber, kırmızı biber, salça ve köfte baharatı gibi ürünlerin ilgi gördüğünü belirten Ataseven, bayrama 1-2 gün kala daha fazla hareketlilik beklediklerini kaydetti.

Esnaf Ceyhun Yılmaz ise bayramın yaklaşmasıyla talebin arttığını dile getirerek, "Artışlardan memnunuz. İl dışına da çok ürün gönderiyoruz. Mesela İstanbul, Bursa, İzmir gibi batı illerine çok gönderiyoruz ayrıca bölgemize gelen insanlar da dönüşlerinde muhakkak baharat alarak gidiyor." diye konuştu.

- Tekirdağ'da da baharat satışları arttı

Tekirdağ'da baharat satışı yapan esnaf Hasan Bedel de Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla baharatlara olan talebin yüzde 70 artış gösterdiğini söyledi.

Vatandaşların özellikle kimyon ve kekik talep ettiğini anlatan Bedel, "Adeta talep patlaması yaşıyoruz. Vatandaşlar özellikle mideyi rahatlatıcılığı ve hazmettirici özelliği ile öne çıkan kekik ve kimyona ilgi duyuyor. Yoğun olarak bu baharatları satıyoruz. Satışlardan memnunuz" değerlendirmesinde bulundu.

Bedel, baharatların eti daha lezzetlendirdiğini aktararak, "Baharatlar etlerin lezzetine lezzet katıyor. Kavurma yapacaklar genellikle pul biber, kekik ve karabiberi tercih ediyor, daha da lezzet vermek isteyen sarımsak ve defne yaprağına da ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- Sofralarda "kekik ve kimyon eksik etmeyin"

Tüm Aktarlar ve Baharatçılar Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricileri Derneği (TABDER) Başkanı Ayhan Ercan da Kurban Bayramı'nda sadece et tüketilmediğini belirterek, karabiber, pul biber, kekik ve kimyonun yanı sıra zeytinyağlılarda kullanılan çam fıstığı, yeni bahar, ve kuş üzümü gibi baharatlara olan talebin arttığını söyledi.

Kurban etinin genelde hemen kesip tüketilmeye başladığını, bunun da sindirimi oldukça zorlaştırdığına dikkati çeken Ercan, şöyle devam etti:

"Sindirimi kolaylaştıracak iki tane baharat vardır. Bunlardan birisi kekik, diğeri de kimyondur. İkisi de mideyi hazma hazırlıyor. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla bu iki baharata olan talep arttı. Vatandaşların sofralarında muhakkak Kurban Bayramı'nda kekik ve kimyonu eksik etmemeleri lazım."

- Sağlığa etkisi

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyetisyeni Serap Kocaağlar da kekiğin ete en çok yakışan ve en uygun baharat olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nda etlerini kekikle terbiye etmek isteyen vatandaşların kekik alırken organik olmasına dikkat etmesi gerektiğini aktaran Kocaağlar, "Kekik mideye rahatsızlık vermeyen, yormayan bir baharattır. Biz diyetisyenlerin de tüketim konusunda en çok tavsiye ettiğimiz baharatlardan biridir." dedi.

Sindirimi etkileyen bir diğer unsurun da etin pişirme şekli olduğunu hatırlatan Kocaağlar, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanın etinin hemen tüketilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Etin sindirimini pişirme şekli de kolaylaştırır. Eğer doğru zamanda doğru pişirme tekniği ile tüketirseniz sindirimi ona göre daha da kolay olur. Mesela eti kesildiği gibi pişirmeye kalkarsanız kesinlikle sert bir et yemiş olursunuz. Hem de lezzeti olmaz. En az 24 saat et dinlendirildikten sonra tüketilmelidir. Ete atılacak baharatlar da pişmenin sonuna doğru katılmalıdır çünkü baharat o zaman tadını verir ve etkisini gösterir. Ocaktan indirilmeye 10 dakika kala tuz da dahil tüm baharatlar ete ilave edilmelidir."