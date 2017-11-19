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Güneydoğu, Botan Dengeli Konsol Köprüsü ile Doğu'ya bağlanacak

- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayacak olan Botan Dengeli Konsol Köprüsü gelecek yıl hizmete girecek - Pervari Kaymakamı Şeker: - "Köprünün iki ayak açıklığı 210 metredir. Bu, Türkiye'de şu anda en yüksek rakamdır"

Güneydoğu, Botan Dengeli Konsol Köprüsü ile Doğu'ya bağlanacak

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde inşa edilen, 450 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğinde, dere kotundan 165 metre yükseklikte ve 210 metre iki ayak arası açıklığa sahip olan Botan Dengeli Konsol Köprüsü gelecek yıl açılacak.

Siirt'in Pervari Kaymakamı Hakan Şeker, beraberinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve yüklenici firma yetkilileri ile ilçeye bağlı Beğendik beldesindeki Botan Çayı'nda inşa edilen ve yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak Botan Dengeli Konsol Köprüsü'nde incelemede bulundu.

Şeker, yaptığı açıklamada, 450 metre uzunluğunda, dere kotundan 165 metre yükseklikte yapılan köprünün tamamlanmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlanacağını söyledi.

Köprünün 2'şer metre yaya kaldırımları olmak genişliğinin 14 metre olduğunu kaydeden Şeker, "Köprünün iki ayak açıklığı 210 metredir. Bu, Türkiye'de şu anda en yüksek rakamdır. Şu anda işin büyük bir kısmı bitmiş durumda. İnşallah 2018 yılının temmuz ayında bu köprümüz hizmete açılacak." dedi.

Köprünün bölge açısından önemli olduğunu vurgulayan Şeker, Siirt ve Şırnak'ın bu köprü ile Bitlis ve Van'a bağlanacağını belirtti.

"Devletimiz, ülkemizin en ücra noktalarına dahi milyonlarca dolarlık yatırımlarını eksik etmemektedir." diyen Şeker, bölgenin huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

- "4 yıllık bir çalışmanın ürünü"

Yüklenici firma yetkilisi Ali Okumuş da köprünün 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti.

Proje kapsamında Pervari ile Beğendik arasındaki 20 kilometrelik yolun bittiğini bildiren Okumuş, köprünün inşasında 50, projede ise yaklaşık 200 kişinin çalıştığını sözlerine ekledi.

Şantiye Şefi Servet Işık da köprünün"kutu kesit, betonarme, dengeli konsol bir köprü" olduğunu aktararak, "Orta açıklıkta 210 metre ile şu anda Türkiye'nin en büyük orta açıklı köprüsü olacak. Bittiği zaman inşallah ülkemize, buraya güzel bir hizmet olarak açılacak." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Şükrü Uras da köprünün çok önemli bir geçiş güzergahında bulunduğunu aktararak, "Köprünün hizmete girmesi bölgede yaşayanların sosyoekonomik yapısına çok önemli katkılar sağlayacak." şeklinde konuştu.

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