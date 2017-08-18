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Güneydoğu'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

- Bölge genelinde hava sıcaklığı ortalama 38 derecede seyrediyor

Güneydoğu'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

ŞANLIURFA (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama 38 derece civarında olan hava sıcaklığı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gaziantep'te 36 derece olan sıcaklığın 4 gün daha aynı seviyelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kentte salı gününden itibaren havanın birkaç derece serinleyeceği öngörülüyor.

Bölgede hissedilen hava sıcaklığının en yüksek olduğu şehirlerin başında gelen Şanlıurfa'da da bunaltıcı hava etkili oluyor. Bugün 37 derece ölçülen sıcaklığın pazartesi günü 38 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.

Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Adıyaman'da da etkili olan sıcak havanın gelecek hafta ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Bölgenin en serin kenti olan Kilis'te ise sıcaklığın gelecek haftaya kadar 35 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Yetkililer, aşırı sıcakların etkili olduğu bu dönemde vatandaşları tedbirli olmaları, özellikle öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

- "Yürümekte dahi zorlanıyoruz"

Öte yandan, sıcak havanın etkili olduğu Şanlıurfa'da vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki yeşil alanlarda vakit geçiriyor.

Ankara'dan gezmek için Şanlıurfa'ya gelen Ahmet Çelik, AA muhabirine, kentte aşırı sıcaklıkla karşılaştığını söyledi.

Sıcak havaya rağmen şehrin ayrı bir güzelliğinin olduğunu ifade eden Çelik, "Kışın bir ara yine gelmiştim ama hava normaldi. Şu an çok sıcak ama burası güzel. Balıklıgöl'ü de gördüm, çok başka." dedi.

Hüseyin Berkhan da şehirde hissedilen sıcaklığın fazla olduğunu dile getirdi.

Yürümekte dahi zorlandıklarını belirten Berkhan, "Çarşıya gelip hava alalım dedik ama iki dakika yürüdük, geldik ağacın altında oturuyoruz. Hava biraz serinleyince yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.


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