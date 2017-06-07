Güneydoğu'nun firiği Ortadoğu sofralarında

ADIYAMAN (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Çoğunlukla Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üretilen firik, Suriye, Irak ve Ürdün'de tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.

Buğday başaklarının yeşilken biçilerek bir gün güneş altında kurutulmasının ardından, küçük yığınlar halinde saplarıyla birlikte yakıldıktan sonra biçerdöver ya da patos makineleriyle çekilmesiyle elde edilen firiğin lezzeti, komşu ülkelere de ulaştı. Firik, özellikle Suriye, Irak ve Ürdün'e ihraç ediliyor.

Firik üretiminin yaygın olduğu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesi Belediye Başkanı Mahmut Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zahmetli bir sürecin ardından sofralara ulaşan firiğe son yıllarda Arap ülkelerinden talep geldiğini söyledi.

Firiğin özellikle Suriye, Irak ve Ürdün'e ihraç edildiğini belirten Turan, "Arap ülkelerinde karışıklık olmasından dolayı ihracatımız biraz yavaşladı ama yine de devam ediyor. Suriye'ye savaş öncesinde 10 bin ton firik ihracatımız vardı. İlerleyen dönemlerde inşallah bu rakam yeniden normal seviyelerine ulaşır. Şimdilerde en çok Ürdün'e firik gönderiyoruz. Şu anda sadece Ürdün'e 200-300 ton firik ihraç ediyoruz." diye konuştu.

- Ham firiğin kilogramı 5 liradan alıcı buluyor

Firik üreticisi Mustafa Turan da firik üretimi için öncelikle arazinin bir hafta boyunca traktörle sürüldüğünü söyledi. Sürülen tarla bir sene bekletildikten sonra buğdayın ekildiğini anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Buğdayın gelişmesi için gübre atıyoruz. Buğday tane haline gelene kadar zahmeti çok. Buğday yeşilimsi hale gelip olgunlaştıktan sonra biçiyoruz. Daha sonra buğday tanelerini yakıyoruz. Buğdayın pişmesi gerekiyorki firik haline gelsin. Buğday taneleri 10 gün kuruduktan sonra patos makineleriyle firik haline getiriliyor. Daha sonra da fabrikalarda işlenip bulgur haline geliyor."

Turan, firiğin ham halinin kilogramı 5 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.























