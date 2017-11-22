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Güney'e kaçarken vurulan Kuzey Kore askerinin görüntüleri yayınlandı

SEUL (AA) - Güney'e geçmek isterken silah arkadaşları tarafından vurulan Kuzey Kore askerinin görüntüleri paylaşıldı.Güney Kore'de BM Komutasının sözcüsü Amerikalı Albay Chad G. Carroll, askerin videosunu yayınladığı basın toplantısında,...

Güney'e kaçarken vurulan Kuzey Kore askerinin görüntüleri yayınlandı

SEUL (AA) - Güney'e geçmek isterken silah arkadaşları tarafından vurulan Kuzey Kore askerinin görüntüleri paylaşıldı.

Güney Kore'de BM Komutasının sözcüsü Amerikalı Albay Chad G. Carroll, askerin videosunu yayınladığı basın toplantısında, 13 Kasım'da Panmunjom'da meydana gelen bu olayda Kuzey Kore'nin, 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı'nı bitiren ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.

Videoda, sınıra ciple gelen Kuzey Kore askerinin, Güney'e yürüyerek kaçmaya çalışırken silah arkadaşları tarafından en az 5 kez vurulduğu, Güney Kore askerlerinin yere yığılan Kuzey Kore askerini sürüyerek götürdüğü görülüyor.

Kuzey Kore askerinin olaydan sonra BM Komutasına ait helikopterle Seul yakınındaki Ajou Üniversitesi Tıp Merkezi'ne nakledildiği belirtildi.

Washington yönetimi, "teröre destek veren devletler" listesine eklediği Kuzey Kore'yi ekonomik açıdan izole etmek için yaptırımlarını genişletmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi tecrit etmek ve müzakere masasına geri dönmesini sağlamak amacıyla Pyongyang yönetimiyle ekonomik, diplomatik ve diğer ilişkilerin kesilmesi yönünde uluslararası çaba gösteriyor.


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Anahtar Kelimeler:
GüneyKuzey Kore AskeriPanmunjom
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