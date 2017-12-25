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Güngören'deki silahlı saldırı

- Kahvehaneden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Fenerbahçe'nin taraftar grubu liderlerinden Mehmet Altunkaynak'ın cenazesi toprağa verildi

Güngören'deki silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin taraftar grubu liderlerinden Mehmet Altunkaynak, toprağa verildi.

Altunkaynak'ın, üzerinde Fenerbahçe atkısı bulunan tabutu, Güngören Kuyulu Camisi'ne getirildi. Burada taziyeleri, Altunkaynak'ın ağabey'i Hakan Altunkaynak, kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Altunkaynak'ın cenazesi, Habibler Yayla Mezarlığı'nda defnedildi.

- Olay

Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerindeki kahvehanede, 23 Aralık'ta Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı izleyen Altunkaynak, dışarı çıktığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Vücuduna çok sayıda mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Altunkaynak, kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Cenaze NamazıGüngörenMehmet AltunkaynakSilahlı Saldırı
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