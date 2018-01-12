Günlük kiralık ev bildiriminde bulunmayana ceza

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, günlük kiralık evlere yönelik denetimlerde, bildirimde bulunmadığı gerekçesiyle bir kişiye 11 bin 885 lira ceza uygulandı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi Amirliği, Asayiş ve Terör Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde günlük kiralık evlere yönelik denetimlerde bulundu.

İlçedeki 30 kiralık ev ve apartta incelemede bulunan ekipler, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlamadı.

Konutunu, günlük kiraya veren bir kişiye, Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Sistemi'ne (GİYKİMBİL) dahil etmediğinden dolayı Kimlik Bildirme Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle 11 bin 885 lira ceza uygulandı.

Emniyet yetkilileri, güvenlik zafiyeti yaratan günübirlik evlerle ilgili, saatlik ve günlük gibi süre şartı aranmaksızın kazanç amacı güdülen kiralama faaliyetlerinin GİYKİMBİL sistemine bildirilmesinin zorunlu olduğu hatırlatılarak, günübirlik kiralamalarla ilgili tespit çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.