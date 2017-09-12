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"Gurbet yolunda" trafik kazasına karıştı

EDİRNE (AA) - Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş için sınır kapısı yolunda olduğu otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Işık'ın idaresindeki 22 EY 328 plakalı motosikletle,...

EDİRNE (AA) - Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş için sınır kapısı yolunda olduğu otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Işık'ın idaresindeki 22 EY 328 plakalı motosikletle, izinlerini bitirip Almanya'ya gitmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru ilerleyen İsmail Demir kontrolündeki RO NM 2006 plakalı otomobil Tunca Köprüsü çıkışında çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Işık, ambulansla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Demir de ifade için polis merkezine gitti.

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EdirneTrafik KazasıYaralı
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