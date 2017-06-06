Gurbetçi pandalar Çin’e döndü

PEKİN (AA) - Çin'in 1994'te Japonya'ya verdiği Yong Ming adlı erkek pandanın soyundan gelen 3 yavru, yetişkinlik çağına girdikten sonra ana vatanlarına döndü.

"China Daily" gazetesinde yer alan habere göre, Hay Bang, Yang Bang ve You Bang adlı pandalar, Sıçuan eyaletinin Çıngdu kentindeki Dev Panda Araştırma Merkezi'nde kalacak.

Japonya’da doğan ve olgunluk dönemine erişen gurbetçi pandaları, bir aylık karantina süresinden sonra yerli ve yabancı turistlerin ziyaret etmesine izin verilecek.

Dev Panda Araştırma Merkezi Bilgilendirme Ofisi Yetkilisi Çın Çıng, pandaların yeni yerlerine alışmasının biraz zaman alacağını belirterek, "Pandaların şimdiye kadar yediği Japon gıdaları, Çin’den farklı olabilir. Japon bakıcı ve Japonya’dan gelen bambuların, pandaların alışma süresini kısaltmasında etkili olmasını umuyoruz." diye konuştu.

Pandalar, Japonya’nın Wakayama kentindeki Macera Dünyası Eğlence Parkı’nda 2010 ve 2012 yıllarında doğmuştu. Biri erkek ikisi dişi olan pandaların anneleri Liang Bang, halen Japonya’da.

Çıngdu'daki Dev Panda Araştırma Merkezi ile Japonya’daki Macera Dünyası Eğlence Parkı arasında 1994'te panda araştırma ve bakımı alanında iş birliği anlaşması yapılmıştı. Liang Bang'ın büyükbabası olan Yong Ming adlı panda, Japonya'daki parka ödünç olarak verilmişti. Japonya'daki parkta bugüne kadar 15 yavru panda dünyaya geldi. Bunlardan 8’i Çin’e getirildi.

Çin, yetiştirme merkezlerinde suni yollarla büyütülen bazı pandaları 2006'dan bu yana vahşi yaşama salıyor. Son yıllarda pandaların vahşi doğaya uyum sağlaması için daha fazla çabanın harcandığı ülkede tabiata salınan pandalar GPS'li tasmalarıyla takip ediliyor.



Dünyada sadece bin 600 panda kaldığı sanılıyor. Doğal ortamlarının bozulması ve doğum oranlarının azalması nedeniyle tehdit altındaki türler arasında yer alan pandaların büyük bir kısmı, Çin'deki yetiştirme çiftliklerinde bulunuyor.







