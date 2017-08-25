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Gürbulak Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sınır kapısına gelen bir tırda, 50 kilo 807 gram eroin ele geçirildi

Gürbulak Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, bir tırda yapılan aramada 50 kilo 807 gram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İran'dan aldığı yükünü Fransa'ya götüren tır, Gürbulak Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza memurlarınca durumundan şüphelenilerek x-ray taramasından geçirildi.

Taramada, bazı bölümlerinde yoğunluk tespit edilerek arama yapılan tırda, 100 küp şeklinde preslenen paketlerde toplam 50 kilo 807 gram eroin bulundu.

Uyuşturucuya el konulan olaya ilişkin Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AğrıEroinGürbulak Sınır Kapısı
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