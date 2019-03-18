Gürbulak'ta uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA (AA) - Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 5 yolcunun ayakkabı tabanlarına gizlenmiş toplam 4 kilo 934 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Yolcu Salonu'ndaki kontroller sırasında pasaport giriş işlemleri için bekleyen İran uyruklu bir şahsın yürüyüşünden şüphelenilmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Şahıstan x-ray noktasında yapılacak arama esnasında ayakkabılarının çıkarılması istendi. Yapılan kontrolde şüphelinin ayakkabılarının taban kısmına gizlenmiş kristalize şeffaf bir madde olduğu görüldü.

Aynı yöntemi kullanan başka şahıslar olabileceği istihbaratının alınması üzerine salonda tüm giriş ve çıkışlar durdurularak yolcular arasında arama çalışmaları başlatıldı. Şüpheli olarak tespit edilen 5 şahsın daha ayakkabı tabanlarına gizlenmiş kristal toz madde tespit edildi.

Operasyonda toplam 4 kilo 934 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Şahıslarla ilgili adli soruşturma başlatıldı.