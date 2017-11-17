Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Pataradze:

TRABZON (AA) - Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Zurab Pataradze, "Güçlü bölgeler güçlü ülke demek. Güçlü ülke ve bölgelerin olmasıyla beraber güçlü insanlar ve güçlü ticaret ortamı çıkacak." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Trabzon'a gelen Pataradze ve beraberindeki heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin (DKİB) iş birliğinde TTSO binasında düzenlenen toplantıda, iş adamları ile bir araya geldi.

Pataradze, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kente bulunmalarının ve iş adamları ile bir araya gelmelerinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin her zaman Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün destekçisi olduğunu vurgulayan Pataradze, "Bunun en iyi örneklerinden biri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden söylediği sözler, kendisi Gürcistan bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü desteklediğini bir defa daha oradan seslendirmiştir." ifadesini kullandı.

Pataradze, ticaretin önemine de dikkati çekerek "Tabii ki güçlü bölgeler güçlü ülke demek. Güçlü ülke ve bölgelerin olmasıyla beraber güçlü insanlar ve güçlü ticaret ortamı çıkacak. Tabii önemli noktalardan biri Karadeniz'de iş birliği geliştirilmesi, bölgeler arasında iş birliğinin artırılması, özellikle Artvin, Trabzon, Rize ve Acara bölgesindeki iş adamlarının iş hacminin artırılması bizi daha güçlü yapacaktır." diye konuştu.

Ticaretle ilgili soruları da yanıtlayan Pataradze, "Sarp Sınır Kapısında yaşanan ya da yaşanacak sorunlardan dolayı Artvin Valisi ile yaptığımız görüşmelerde, ayda bir toplantı gerçekleştireceğiz. Tabii ihtiyaç duyulursa bu sayı ikiye de çıkarılabilir." dedi.

Muratlı Sınır Kapısı ile ilgili de bilgilendirmede bulunan Pataradze, bu konuda da hükümetin gerekli çalışmalar yaptığını kaydetti. Tırların sıra konusuyla ilgili de devletin ciddi adımlar attığına belirten Pataradze, sıraların yasal düzenlemeyle tamamen elektronik ortamda alındığını, sırasız da hiçbir geçiş yapılmadığını vurguladı.

Pataradze, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "Bölgesel olarak iş birliğine her zaman hazırız ve bu konuda har zaman destek sağlayacağız." dedi.

- "Ticaret hacminin gelişmesinin önemli"

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ise Acara ile Türkiye arasında tarihsel bağların çok iyi olduğuna işaret ederek "Bölgemiz Acara ile öyle kaynaşmıştır ki sınır yok diyecek durumdadır." ifadesini kullandı.

Ülkeler arasındaki ticaret hacminin önemine vurgu yapan Hacısalihoğlu, "Ticaret hacminin daha fazla büyümesi doğrultusunda atılması gereken adımlar bulunuyor. İşte bugün bizlerin başlatmış olduğu Trabzon ve Karadeniz bölgesindeki bu ziyaretler, iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelişmesi konusundaki atılmış önemli bir adımdır." diye konuştu.

Ticaretin kolaylaştırılması adına atılan adımların da önemli olduğunu kaydeden Hacısalihoğlu, "Özellikle sıralamada 16'ncı sıradan 9'uncu sıraya gelmeniz bizim iş adamlarına katkı sağlayacağını belirtmek isterim." dedi.

- "İki ülke arasındaki iş birlikleri önemli"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan da iş adamları olarak her zaman dikkate aldıkları hususun, piyasalardaki güven, bürokrasinin sağladığı kolaylıklar ve yatırım ortamının rahatlığı olduğunu belirtti.

Siyasilerden en öncelikli beklentilerinin rahat bir çalışma ortamının sağlanması, bürokratik iş ve işlemlerde hız ile istikrar olduğunu vurgulayan Gürdoğan, "Bu istikrar ve güvence sağlandığı takdirde inanıyorum ki iş adamlarımızın bölgemizdeki yatırımları hızla daha da artacaktır. İş adamları ve ihracatçılar olarak her türlü ticari iş birliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Toplantıya, Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti bakanları, TTSO ve DKİB Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda iş adamı katıldı.