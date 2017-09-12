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Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili:

- "Gürcistan halkı, Rus propagandasına karşı çıkarak Avrupa değerlerini korumaya hazırdır"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili:

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Gürcistan halkının, Rus propagandasına karşı çıkarak Avrupa değerlerini korumaya hazır olduğunu belirterek, bu doğrultuda ortakların Gürcistan'ı daha güçlü ve aktif şekilde desteklemelerini istedi.

Tiflis'te McCain Uluslararası Liderlik Enstitüsü ve Gürcistan Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Dünya Kaos İçinde: Demokrasi, Avrupa ve Orta Doğu'nun Geleceği" uluslararası konferansı törenle başladı.

Törene, Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili, bakanlar, büyükelçiler, siyasi uzmanlar ile McCain Uluslararası Liderlik Enstitüsü ve Gürcistan Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezi yetkilileri katıldı.

Margvelaşvili konferansta, Mccain Uluslararası Enstitüsü İcra Direktörü Kurt Walker'ın sorduğu, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunları, iç siyaseti, bölgesel gelişmeler ve ülkede Rus propagandasına karşı verilen mücadeleye ilişkin soruları cevapladı.

Gürcistan'ın asıl amacının Avrupa'yla entegrasyon, Avrupa ailesinin ve toplumunun parçası olmak olduğunu vurgulayan Margvelaşvili, ancak ülkede ciddi bir Rus propagandasıyla mücadele ettiklerini belirtti.

Gürcistan halkının, Rus propagandasına karşı çıkarak Avrupa değerlerini korumaya hazır olduğuna dikkati çeken Margvelaşvili, bu doğrultuda ortakların Gürcistan'ı daha güçlü ve aktif şekilde desteklemelerini talep etti.

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