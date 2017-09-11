Gürcistan Kültür Bakanı, Kapadokya'nın gönüllü tanıtım elçisi olacak

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikhail Giorgadze, Kapadokya'ya hayran kaldığını ve ülkesine döndüğünde herkese Kapadokya'ya gelmelerini tavsiye edeceğini söyledi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki tarihi ve kültürel değerleri yerinde görmek için Nevşehir'e gelen Giorgadze, bölgeye hayran kaldı.

Bakanlığına bağlı üst düzey heyetle UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan merkezleri ziyaret ederek, bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Giorgadze, ülkesine gittiğinde Kapadokya'nın gönüllü tanıtım elçisi olarak vatandaşlarını bölgeye yönlendirecek.

Konuk Bakan Giorgadze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin doğal güzelliklerinin mutlaka görülmesi gerektiğini, ülkesinin vatandaşlarına Kapadokya'yı ziyaret etmeleri için tavsiyede bulunacağını belirtti.

Kapadokya'ya ilk kez geldiğini aktaran Giorgadze, peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gezerken geçmişte yolculuk yaptığı hissine kapıldığını anlattı.

Giorgadze, "Burasıyla ilgili daha önce hiç fikrim yoktu, ilk defa geliyorum. Kapadokya, Hıristiyanlık tarihi için çok önemli bir yer. Bu tarihi ve kültürel zenginlik içinde kendimi tarihin içine konuk olmuş gibi hissediyorum." diye konuştu.



- "Kapadokya bir pastanın üzerindeki çilek gibi"

Bölgedeki kayadan oyma tarihi kilise ve manastırları ziyaret ettiğini dile getiren Giorgadze, dünyanın çeşitli yerlerindeki birçok tarihi ve turistik merkezi gezdiğini ancak Kapadokya'da yaşadığı deneyimin diğerlerinden farklı olduğunu vurguladı. Giorgadze, "Burayı görmekle kendimi çok şanslı hissettim. Kapadokya adeta bir pastanın üzerindeki çilek gibi, harikulade bir bölge." ifadesini kullandı.

Ülkesine dönüp ailesine ve dostlarına Kapadokya'yı anlatmak için sabırsızlandığını belirten Giorgadze, şöyle devam etti:

"Kapadokya'da mağaralar ve tarihi kaya kiliselerdeki freskler çok iyi korunmuş. Üzerinden yüzlerce yıl geçti ama sağlam bir şekilde bugüne kadar gelmiş. İnsanlık için bu çok önemli bir durum. Bunlar çok eski zamanlardan kalma miras. Doğal yapısı ve kültürel zenginlikleri nedeniyle güzel bir tatil yapmak isteyen herkesi buraya davet ediyorum. Kapadokya, muhteşem bir yer. Tarihi kiliseler ve kaya mekanlar karşısında büyülendim. Ülkeme döndüğümde herkese tavsiye edeceğim. Ailemi ve arkadaşlarımı gezip görmeleri için Kapadokya'ya göndereceğim.Onların da mutlaka görmesini istiyorum. "

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ankara'da bir araya geldiklerini aktaran Giorgadze, görüşmede turizm konusunu ele aldıklarını belirterek, "Gürcistan ve Türkiye'de turizm potansiyeli çok güçlü, her iki ülkede de çok özel miraslar var. Ülkelerimizin birbiri için stratejik önemi de var. Komşu ülkeler olduğumuz için elimizde fırsatlarımız var. Turizm açısından karşılıklı kararlar aldık." değerlendirmesinde bulundu.