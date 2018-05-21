Gürcistan TBC Bankası İranlıların hesaplarını bloke etti

İSTANBUL (AA) - ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle Gürcistan'ın önde gelen özel bankalarından TBC Bankasının İranlılara ait hesapları bloke ettiği bildirildi.

Mehr Haber Ajansının haberine göre, Gürcistan'da İranlıların banka hesaplarının bloke edilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan İran-Gürcistan Ticaret Odası Başkanı Seyyide Fatemeh Mugimi, "Bu konuyu araştırdık. 'Bazı İranlıların hesapları bloke edildi' gibi kapalı bir cevap verdiler. Şu an bazı sebeplerle yeni hesap açmıyorlar." dedi.

Mugimi, ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle bazı İranlıların hesaplarının bloke edilmesinin söz konusu olduğunu kaydetti.

TBC Bankasının aldığı kararla ekonomik yaptırımlara maruz kalan İran, Suriye, Sudan, Kuzey Kore, Libya ve Küba vatandaşlarının Gürcistan'da oturum almadan banka hesabı açamadıkları belirtiliyor.