Gürcistan, Ukrayna'dan Saakaşvili'nin iade talebini yineledi

TİFLİS (AA) - Gürcistan Başsavcılığı, Ukrayna'dan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin iade edilmesi talebini yineledi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 1 Eylül tarihinde Ukrayna Adalet Bakanlığına gönderilen yazıyla eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin gözaltına alınması ve Gürcistan'a iade edilmesinin istendiği bildirildi.

Açıklamada, Gürcistan'da Saakaşvili hakkındaki suçlamalar kapsamında başlatılan soruşturma sürecinin tamamlandığı ve mahkeme sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Gürcistan, Saakaşvili'nin iade edilmesini daha önce de istemişti ama Ukrayna talebi uygun görmediği gerekçesiyle reddetmişti.

- Saakaşvili hakkındaki suçlamalar

Eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 2013'ün Kasım ayında, yeni Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili'nin yemin töreninin ardından Gürcistan'ı terk etmişti.

Hakkında yakalama kararı bulunduğu için 2013 yılından beri ülkesine dönemeyen Saakaşvili'nin 5 milyon dolar yolsuzluk yapmak, 2007'de muhaliflerin mitingini engellemek, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkacişvili'nin mal varlığına el koymak, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini darbettirmekle suçlanıyor.

- Ukrayna dönemi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 30 Mayıs 2015 tarihinde Ukrayna vatandaşı yaptığı Saakaşvili'yi ülkenin güneyindeki Odessa iline vali olarak atamıştı. Bunun üzerine Gürcistan hükümeti, ülkeyi terk eden Saakaşvili'yi 4 Aralık 2015 tarihinde vatandaşlıktan çıkarmıştı.

Geçen yıl Odessa Valiliği görevinden ayrılıp muhalefete geçen Saakaşvili, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun imzası ile Temmuz 2017'de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılmıştı.

Gürcistan hükümeti, vatandaşlığı bulunmayan Saakaşvili'nin gözaltına alınması ve iade edilmesini talep ediyor.