Gürcistan ve Ermenistan savunma iş birliği anlaşması imzaladı

TİFLİS (AA) - Gürcistan ile Ermenistan arasında savunma alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, Ermeni mevkidaşı Vigen Sarkisyan ile başkent Tiflis'te bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşmede, bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Baş başa görüşmenin ardından düzenlenen heyetler arası toplantıdan sonra İzoria ve Sarkisyan, iki ülke arasında savunma alanında bir yıllık iş birliği anlaşması imzaladı.

Gürcistan Savunma Bakanı İzoria, düzenlenen ortak basın toplantısında, komşu ülkelerle iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasının öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Bölgede barış ve güvenlik, ülkelerimizin çıkarınadır. Barışın sürdürülmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Sarkisyan da ev sahipliğinden ötürü İzoria'ya teşekkür ederek, Gürcistan ile Ermenistan arasında ilişkilerin güçlü tarihsel bağlara dayandığını söyledi. Vigen Sarkisyan, toplantıdan sonra Özgürlük Meydanı'nda bulunan Kahramanlar Anıtı'na çelenk bıraktı.

Ermenistan Savunma Bakanı Sarkisyan'ın iki günlük ziyareti çerçevesinde Gürcistan Savunma Bakanlığına bağlı "Savunma Enstitüsü İnşa Okulu"nu ziyaret etmesi bekleniyor.



