Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz

Gürcistan'da çok uluslu ortak askeri tatbikat

- 3-11 Eylül tarihlerindeki tatbikata bin 500 asker katılacak

Gürcistan'da çok uluslu ortak askeri tatbikat

TİFLİS (AA) - Gürcistan, ABD, Azerbaycan, Bulgaristan, Letonya, Ermenistan, Romanya ve Ukrayna'nın katılacağı "Agile Spirit 2017" adlı çok uluslu ortak askeri tatbikat, 3-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Gürcistan Savunma Bakanlığının internet sitesindeki açıklamada, ülkenin Akhaltsikhe kentine yakın Orfolo askeri poligonunda yapılacak tatbikata, toplam bin 500 askerin katılacağı belirtildi.

Açıklamada, tatbikata katılacak ABD'li askerlerin ülkeye geldiği ifade edilerek, tatbikata, Gürcistan, ABD, Azerbaycan, Bulgaristan, Letonya, Ermenistan, Romanya ve Ukrayna'nın katılacağı kaydedildi. Tatbikat, ABD ve Gürcistan ortak girişimiyle düzenleniyor.

Öte yandan, Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria'nın, tatbikata katılacak ülkelerin askeri ataşeleriyle bugün bir araya geldiği öğrenildi.

İzoria'nın ataşelerle yaptığı görüşmede, "Agile Spirit 2017" tatbikatının, Gürcistan ordusunun NATO ile uyumluluğunun artırılması, partner ülkelerle ortak çalışma imkanlarını güçlendirmesinin yanı sıra bölgede barış ve istikrarı sağlamayı amaçladığını ifade ettiği belirtiliyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gürcistan'da Çok Uluslu Tatbikat "Agile Spirit 2017"Tatbikat Akhalsikhe Kentine Yakın Orfolo'da 3 Eylülde BaşlayacakTatbikata 1500 Asker Katılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5