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Gürcistan'da çokuluslu ortak askeri tatbikat başladı

- ABD ve Gürcistan'ın ortak girişimiyle düzenlenen tatbikat, 11 Eylül'e kadar devam edecek

Gürcistan'da çokuluslu ortak askeri tatbikat başladı

TİFLİS (AA) - Gürcistan, ABD, Azerbaycan, Bulgaristan, Letonya, Romanya ve Ukrayna'nın katıldığı "Agile Spirit 2017" adlı çokuluslu ortak askeri tatbikat başladı.

Cumhurbaşkanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, "Agile Spirit 2017" adlı çokuluslu ortak askeri tatbikatın açılışını yaptı.

Akhaltsikhe kentine yakın Orfolo Askeri Poligonu'nda düzenlenen tatbikatın açılış töreninde konuşan Margvelaşvili, tatbikatın ülkesinde düzenlenmesinin artık bir gelenek haline geldiğini ifade etti.

Margvelaşvili, Gürcistan topraklarının işgal altında olmasına rağmen küresel güvenliğin güçlendirilmesi konusunda büyük sorumluluk taşıdığını kaydetti.

ABD'nin desteğiyle gerçekleşen ve 11 Eylül'e kadar devam edecek tatbikata, katılımcı ülkelerden bin 515 asker katılıyor. Tatbikatta, ABD ordusuna ait bazı tank ve zırhlı araçlar da kullanılacak.

Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, "Agile Spirit 2017" tatbikatının, Gürcistan ordusunun NATO ile uyumluluğunun artırılması, partner ülkelerle ortak çalışma imkanlarını güçlendirmesinin yanı sıra bölgede barış ve istikrarı sağlamayı amaçladığını açıklamıştı.




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