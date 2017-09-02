Gürcistan'da Kurban Bayramı kutlamaları

TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından başkent Tiflis'te Kurban Bayramı vesilesiyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Tiflis Büyükelçiliğinin bahçesindeki programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Büyükelçilik çalışanları, Türk İşbirliği ve Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, Maarif Vakfı Gürcistan Direktörü Selçuk Baş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel, Türk iş adamları ve Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Gümrükçü, burada yaptığı konuşmada, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, birkaç gün önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, bugün de Kurban Bayramı'nı kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bayramlaşmada, konuklara Türk mutfağından yemekler ve tatlılar ikram edildi.

- MÜSİAD'da bayramlaşma programı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi'nde bayramlaşma programı yapıldı.

MÜSİAD yetkilileri ile Türk iş adamlarının katıldığı programda konuşan Büyükelçi Gümrükçü, Türk iş adamlarının Gürcistan'da çok başarılı olduğunu vurgulayarak, iş adamlarının gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarını olan inancını ifade etti.







